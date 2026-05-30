Sport

Sot finalja e Ligës së Kampionëve: PSG apo Arsenal?

By admin

Liga më prestigjioze dhe më e ndjekur e futbollit evropian arrin sonte kulmin e saj, me zhvillimin e finales së madhe të Ligës së Kampionëve për sezonin 2025/26.

Kryeqyteti i Hungarisë, Budapesti, do të jetë nikoqir i sfidës finale ndërmjet Paris Saint-Germain dhe Arsenalit, dy skuadrave që kanë shkëlqyer gjatë gjithë edicionit në garën më të rëndësishme për klube në Evropë.

Kampioni në fuqi i Evropës, PSG, synon të mbrojë titullin dhe të konfirmojë dominimin në skenën evropiane, ndërsa Arsenali kërkon të shkruajë historinë duke fituar për herë të parë trofeun e Ligës së Kampionëve.

Të dyja skuadrat kanë kaluar me sukses fazat eliminatore, duke eliminuar kundërshtarë të fortë dhe duke treguar stabilitet, cilësi dhe karakter në ndeshjet vendimtare të sezonit.

Skuadra londineze, nën drejtimin e Mikel Artetës, po kalon një prej sezoneve më të mira në vitet e fundit, ndërsa PSG synon të vazhdojë epokën e suksesit evropian me një tjetër trofe kontinental nën drejtimin e strategut Luis Enrique.

Finalja pritet të sjellë spektakël dhe rivalitet të madh në fushë, me dy ekipe që kanë potencial ofensiv dhe organizim të lartë taktik.

Fituesi i kësaj përballjeje do të kurorëzohet kampion i Evropës për sezonin 2025/26 dhe do të hyjë në historinë e futbollit evropian.

Finalja mes PSG-së dhe Arsenalit fillon në orën 18:00.

