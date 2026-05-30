Konfirmohet linja e deleve në Suharekë/ AUV-i merr masa urgjente në të gjithë vendin

Në fshatin Delloc të Suharekës është konfirmuar prezenca e sëmundjes “lija e deleve/dhive (Sheep Pox/GoatPox)”.
Lajmin e ka bërë të ditur Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë, duke u bazuar në analizat diagnostike të kryera nga vet Agjencia, shkruan IndeksOnline.
“Mostrat e marra dhe të analizuara në Laboratorin e Ushqimit dhe Veterinarisë kanë vërtetuar praninë e kësaj sëmundjeje. Menjëherë pas konfirmimit, ekipet e AUV-së, në bashkëpunim me veterinerët privatë dhe akterët e tjerë relevantë, kanë ndërmarrë masat e nevojshme për kontrollimin e situatës dhe parandalimin e përhapjes së mëtejshme të sëmundjes”, thuhet në njoftim.
Ky është njoftimi i plotë:
BAZUAR NË REZULTATET E ANALIZAVE DIAGNOSTIKE TË KRYERA NGA AGJENCIA E USHQIMIT DHE VETERINARISË (AUV), ËSHTË KONFIRMUAR PRANIA E SËMUNDJES LIJA E DELEVE/DHIVE (SHEEP POX/GOAT POX) NË NJË FERMË TË DELEVE NË FSHATIN DELLOC, KOMUNA E SUHAREKËS.
MOSTRAT E MARRA DHE TË ANALIZUARA NË LABORATORIN E USHQIMIT DHE VETERINARISË KANË VËRTETUAR PRANINË E KËSAJ SËMUNDJEJE. MENJËHERË PAS KONFIRMIMIT, EKIPET E AUV-SË, NË BASHKËPUNIM ME VETERINERËT PRIVATË DHE AKTERËT E TJERË RELEVANTË, KANË NDËRMARRË MASAT E NEVOJSHME PËR KONTROLLIMIN E SITUATËS DHE PARANDALIMIN E PËRHAPJES SË MËTEJSHME TË SËMUNDJES.
BAZUAR NË LIGJIN NR. 2004/21 PËR VETERINARINË, MINISTRIA E BUJQËSISË, PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL PËRMES AGJENCIA E USHQIMIT DHE VETERINARISË, VENDOS MASAT E PËRGJITHSHME PËR KONTROLLIN, PARANDALIMIN DHE LUFTIMIN E SËMUNDJES LIJA E DELEVE/DHIVE (SHEEP POX/GOATPOX) NË KOSOVË.
MASAT ZBATOHEN NË GJITHË TERRITORIN E REPUBLIKËS SE KOSOVËS ( VARËSISHT NGA SITUATA MASAT MUND TË NDRYSHOJNË)
I. MASAT E PËRGJITHSHME:
A) NDALOHET LËVIZJA E KAFSHËVE DELE DHE DHI NGA FERMAT, TREGTIMI NË TREGJE DHE SHITBLERJA;
B) FERMAT NË TË CILAT KONFIRMOHET PREZENCA E SËMUNDJES, VENDOSEN NE MASË IZOLIMI/KARANTINE TË PLOT. U NDALOHET ÇDO LËVIZJE HYRJE DALJE.
C) OBLIGOHEN FERMERËT MBAJTËS TË DELEVE DHE DHIVE QË PËR ÇDO NDRYSHIM TË GJENDJES SHËNDETËSORE TË KAFSHËVE, MENJËHERË TË NJOFTOJNË VETERINARIN. PRAKTIKAT VETERINARE JANË TË OBLIGUAR TË ZBATOJNË PROTOKOLLET SHËNDETËSORE VETERINARE PËR PARANDALIMIN DHE LUFTIMIN E KËSAJ SËMUNDJE
D) FERMERËT MBAJTËS TË DELEVE DHE DHIVE TË AKTIVIZOJNË MASAT E BIOSIGURISË NE FERMAT E TYRE.
E) TË PËRCAKTOHEN LOKACIONET PËR GROPOSJEN E KAFSHËVE TË NGORDHURA NGA KOMUNAT;
F) AUV VAZHDON ME HULUMTIMIN EPIDEMIOLOGJIK, MARRJEN E MOSTRAVE DHE KRYERJEN E TESTIMEVE LABORATORIKE;
II. PËRJASHTIMISHT NGA PIKA I E KËTIJ VENDIMI, LEJOHET LËVIZJA KAFSHËVE NGA FERMAT E LIRA NGA KJO SËMUNDJE DERI NË THERTORE TË LICENCUARA, ME PËLQIMIN PARAPRAK TË INSPEKTORIT VETERINAR TË AGJENCISË SË USHQIMIT DHE VETERINARISË.
III. URDHËROHEN TË GJITHË MENAXHERET E TREGJEVE QË NGA MOMENTI I HYRJES NË FUQI TË KËTIJ VENDIMI TË PEZULLOJNË PUNËN PËR TREGTIMIN E KAFSHËVE TË IMTA DELE DHE DHI.
IV. OBLIGOHEN POLICIA E KOSOVËS, ORGANET KOMUNALE QË NË KOORDINIM DHE BASHKËPUNIM ME AUV-NË TË BËJNË MBIKËQYRJEN E ZBATIMIT TË MASAVE.
V. MASAT HYJNË NË FUQI MENJËHERË.
RAPORTONI NË NUMRIN:
0800 500 95 PA PAGESE 24H
ÇFARË ËSHTË SËMUNDJA LIJA E DELEVE/DHIVE?
LIJA E DHENVE (E NJOHUR EDHE SI SHEEPPOX/GOATPOX) ËSHTË NJË SËMUNDJE VIRALE SHUMË NGJITËSE QË PREK DELET DHE DHITË. AJO SHKAKTOHET NGA NJË VIRUS I FAMILJES CAPRIPOXVIRUS DHE ËSHTË NDËR SËMUNDJET MË TË RËNDA PËR KËTO SPECIE, ME PASOJA TË MËDHA EKONOMIKE.
SIMPTOMAT?
• TEMPERATURË E LARTË (40–42°C)
• HUMBJE OREKSI DHE PLOGËSHTI
• RRJEDHJE NGA HUNDA DHE SYTË
• LEZIONE (PUÇRRA, PLAGË) NË LËKURË, SIDOMOS NË KOKË, VESHË, BARK DHE RRETH ORGANEVE GJENITALE
• VËSHTIRËSI NË FRYMËMARRJE (NËSE PREK MUSHKËRITË)
• NË DISA RASTE: DIARRE DHE DOBËSIM I PËRGJITHSHËM
SI TRANSMETOHET?
• KONTAKT I DREJTPËRDREJTË ME KAFSHË TË INFEKTUARA
• SEKRECIONE (PËSHTYMË, RRJEDHJE NGA HUNDA)
• PËRMES MJEDISIT TË KONTAMINUAR (STALLAT, MJETET, TRANSPORTI)
Kjo sëmundje nuk është zoonotike, nuk përbën rrezik për shëndetin e njerëzve dhe nuk transmetohet nga kafsha tek njeriu.
AUV mbetet e përkushtuar në monitorimin e situatës dhe zbatimin e të gjitha masave të parapara për mbrojtjen e shëndetit të kafshëve.
Marketing
“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!
Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren