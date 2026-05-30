FokusKulture

Bunarfest nis me pastrimin e shtratit të Lumbardhit në Prizren

By admin

Edicioni i ri i Bunarfestit ka nisur në Prizren me aksionin tradicional për pastrimin e shtratit të lumit Lumbardh, duke mbledhur qytetarë, të rinj dhe përfaqësues të institucioneve e organizatave të ndryshme në një aktivitet kushtuar mbrojtjes së mjedisit.

Organizatorët e festivalit kanë falënderuar të gjithë qytetarët që iu përgjigjën ftesës për t’iu bashkuar aksionit, si dhe institucionet dhe organizatat që kontribuuan në këtë nismë.

“Falenderojmë të gjithë qytetarët që iu përgjigjën ftesës së Bunarfest, si dhe Universitetin e Prizrenit, American Corner, Shkollën Teknike ‘11 Marsi’, Fondacionin Lumbardhi, OJQ EDUCO, Kosova Education Center – KEC, Kuvendin Rinor të Prizrenit dhe EKO Regjionin”, thuhet në njoftimin e organizatorëve.

Pastrimi i shtratit të lumit është një nga aktivitetet tradicionale që paraprin garën kryesore të Bunarfestit, duke promovuar kujdesin për mjedisin dhe ruajtjen e pastërtisë së Lumbardhit.

Aktivitetet e festivalit do të vazhdojnë gjatë fundjavës me program artistik dhe garën tradicionale në lumin Lumbardh, e cila çdo vit mbledh dhjetëra pjesëmarrës dhe vizitorë në Prizren./PrizrenPress.com/

Marketing

Shiten 5 banesa në Prizren – pagesë me këste

“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Aksidentohet një kamion në autostradë, dy persona kërkojnë ndihmë mjekësore
Next article
Ukimeri mbikëqyr punimet për rrethrrotullimin e ri në “Dardania” të Prizrenit

Më Shumë

Sport

Liria me njoftim për tifozët: Sektori lindor i dedikuar për përkrahësit në Klinë

Liria ka dalë me një njoftim zyrtar për tifozët para ndeshjes së rëndësishme ndaj Dinamos në playoffin e Ligës së Parë të Kosovës. Klubi ka...
Fokus

Në 27-vjetorin e masakrës së Tususit, përkujtohen 26 martirët në Prizren

Në 27-vjetorin e masakrës së Tususit janë zhvilluar homazhe në Kompleksin e Varrezave të Martirëve në Lagjen e Trimave, në nderim të 26 martirëve...

Dragashi nis përgatitjet për organizimin e Testit të Arritshmërisë dhe Maturës 2026

Numër i ngjashëm me vitet e kaluara, Kurtishi: Shërbimet onkologjike kryhen në QKUK, një herë në muaj në Prizren

Qeveria mbështet projektin për furnizimin e Malishevës me ujë të pijes

Rahoveci nderon në 27-vjetor dëshmorët e rënë në betejën e Hamocit

Malisheva përballet me mungesë uji dhe energjie

Kultivoheshin në arë me patate, policia zbulon 100 bimë kanabisi në Rahovec

Kurban Bajrami, BIK publikon orën e faljes së namazit

Policia në Prizren sekuestron dy armë zjarri

Totaj për qeverinë: 400 milionë euro pagesa sociale na 2022-ta, s’luftohet varfëria me varësi të qytetarit nga qeveria

PDK në Prizren nis fushatën me homazhe te Varrezat e Dëshmorëve në Landovicë

Një grua në Malishevë sulmohet fizikisht nga burri dhe vëllëzërit e tij

Rahoveci apo Kastrioti do ta bëjnë hapin e radhës drejt titullit?

Mot me diell, sot temperaturat deri në 29 gradë

Muriqi në “radarin” e Real Madridit

Lajmet e Fundit