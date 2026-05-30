Ukimeri mbikëqyr punimet për rrethrrotullimin e ri në “Dardania” të Prizrenit

Drejtoria e Shërbimeve Publike në Komunën e Prizrenit ka bërë të ditur se po vazhdojnë punimet në aksin rrugor dhe rrethrrotullimin e ri në lagjen “Dardania”, të cilat kanë hyrë në fazën përfundimtare.

Drejtori i Shërbimeve Publike, Islam Ukimeri, së bashku me stafin e tij, ka mbikëqyrur sot punimet në terren, me qëllim të sigurimit të realizimit sipas planit dinamik.

“Ky projekt i rëndësishëm infrastrukturor pritet të përmirësojë ndjeshëm qarkullimin e automjeteve dhe këmbësorëve, duke rritur sigurinë në trafik dhe duke krijuar kushte më të mira për lëvizje.”, thuhet në njoftimin e komunës./PrizrenPress.com/

