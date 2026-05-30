LDK në Prizren diskuton organizimin e tubimit të 1 qershorit

By admin

Dega e Lidhja Demokratike e Kosovës në Prizren ka mbajtur mbledhjen e radhës së shtabit, ku është diskutuar organizimi i tubimit të 1 qershorit, si dhe aktivitetet për javën përmbyllëse të fushatës.

Sipas kryetarit të degës, Driton Selmanaj, përgatitjet po zhvillohen me koordinim të plotë dhe angazhim në terren.

“U takuam në mbledhjen e radhës së shtabit për të diskutuar organizimin e tubimit të 1 Qershorit, si dhe agjendën e aktiviteteve për javën përmbyllëse të fushatës. Me përkushtim, energji dhe koordinim të plotë, vazhdojmë punën në çdo lagje e fshat, duke përcjellë programin dhe vizionin tonë te qytetarët. Faleminderit të gjithë aktivistëve dhe kandidatëve për angazhimin e vazhdueshëm”, ka bërë të ditur Selmanaj./PrizrenPress.com/

"Nuk largohem pa e përmbyll me Lirinë" – Munishi hedh poshtë spekulimet
PDK në Prizren mobilizohet për zgjedhjet parlamentare të 7 qershorit

