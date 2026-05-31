Sport

Sot Çekia-Kosova: Dardanët synojnë rezultat pozitiv

By admin

Kombëtarja e Kosovës në futboll, sot në Pragë luan kundër Çekisë, në një ndeshje miqësore.

Çekët dhe Dardanët do të përballen në Epet Arena, në një sfidë që pritet të sjellë një duel interesant pavarësisht së është vetëm një ndeshje miqësore.

Nën drejtimin e përzgjedhësit Franco Foda, Kombëtarja jonë mbrëmë ka zhvilluar seancën e fundit para sfidës me çekët.

Në stërvitjen e fundit, futbollistët kanë punuar me intensitet dhe përkushtim të lartë, duke finalizuar përgatitjet për sfidën e sotëm.

Atmosfera në kampin e “Dardanëve” është vlerësuar pozitive, ndërsa skuadra synon të paraqitet sa më mirë përballë një kundërshtari cilësor.

Kjo ndeshje do t’i shërbejë ekipit të Franco Fodës si një test i rëndësishëm në kuadër të përgatitjeve për sfidat e ardhshme zyrtare.

Kosova më 7 qershor në ‘Fadil Vokrri’ ballafaqohet me Andorrën, një tjetër miqësore.

Ndeshja Çeki-Kosovë fillon në orën 16:00.

Marketing

Shiten 5 banesa në Prizren – pagesë me këste

“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Jurgen Uldedaj e mbron titullin e kampionit të botës, e rrah britanikun Nnmadi
Next article
“Oldtimer-ët” në Prizren – Makina “arkaike” në qytetin e vjetër

Më Shumë

Sport

“Një emër që s’shuhet kurrë” – Arpagjik’t përkulen para Përparim Thaçit

Grupi i tifozëve të Lirisë, “Arpagjik’t”, ka përkujtuar ish-futbollistin e klubit dhe dëshmorin e UÇK-së, Përparim Thaqi, në përvjetorin e rënies së tij heroike. Në...
Fokus

“Oldtimer-ët” në Prizren – Makina “arkaike” në qytetin e vjetër

Qytetit të vjetër të Prizrenit i është shtuar një atmosferë e veçantë me ekspozimin e makinave të vjetra, të njohura si “oldtimer”. Në sheshin “Shadërvan”...

PDK në Prizren nis fushatën me homazhe te Varrezat e Dëshmorëve në Landovicë

VV në Prizren uron Kurban Bajramin, bën homazhe te varret e dëshmorëve

Malisheva ashpërson masat ndaj ndotësve, Kastrati vlerëson kontributin e bizneseve

Konfirmohet linja e deleve në Suharekë/ AUV-i merr masa urgjente në të gjithë vendin

Kurban Bajrami, BIK publikon orën e faljes së namazit

Breshër dhe erëra të forta në Prizren, publikohen pamje nga Korisha

Totaj viziton Këshillin e Bashkësisë Islame në Prizren për Kurban Bajramit

Spitali i Prizrenit nis funksionalizimin e Komitetit për Cilësi dhe Siguri të Shërbimeve Shëndetësore

Totaj për qeverinë: 400 milionë euro pagesa sociale na 2022-ta, s’luftohet varfëria me varësi të qytetarit nga qeveria

Aleanca në Prizren vazhdon fushatën intensive pranë qytetarëve

Takohen Limaj dhe Hamza: NISMA do ta mbështesë PDK-në në zgjedhjet e 7 qershorit

Ekzekutohen shtesat prej 500 eurosh për lehonat

Jurgen Uldedaj e mbron titullin e kampionit të botës, e rrah britanikun Nnmadi

Arrestohet një person në rrugën Restelicë–Strezimir , policia i gjen thikë dhe sprej

Lajmet e Fundit