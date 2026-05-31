Sport

Medalje e argjendtë për Kosovën, shkëlqen Gresa Bakraqi në Monako

Kosova ka regjistruar një tjetër sukses në arenën ndërkombëtare të atletikës, pasi atletja Gresa Bakraqi ka fituar medaljen e argjendtë në Kampionatin Evropian të Shteteve në Zhvillim, që po mbahet në Monako.

Bakraqi u rendit e dyta në disiplinën e 1500 metrave, duke siguruar një vend në podium dhe duke i sjellë Kosovës medaljen e argjendtë në këtë kampionat.

Me këtë rezultat, ajo përfaqësoi denjësisht ngjyrat e Kosovës dhe kontribuoi në promovimin e atletikës kosovare në skenën evropiane./PrizrenPress.com/

