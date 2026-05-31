Kron Balidemaj fiton Bunarfest 2026, Dona Bytyqi dhe Mohul Varma në podium

Ka përfunduar edicioni i 22-të i Bunarfestit në Prizren, me Kron Balidemajn që u shpall fitues i garës tradicionale në lumin “Lumbardh”.
Në vendin e dytë u rendit Dona Bytyqi, ndërsa vendi i tretë i takoi Mohul Varmës, të cilët kompletuan podiumin e fituesve të këtij edicioni, raporton PrizrenPress.
Bunarfest 2026 mblodhi pjesëmarrës dhe vizitorë të shumtë në Prizren, duke sjellë edhe këtë vit emocionet e garës me goma në ujërat e Lumbardhit. Krahas garës kryesore, festivali u shoqërua me aktivitete kulturore, muzikore dhe aksione mjedisore, duke ruajtur traditën e një prej ngjarjeve më të veçanta verore në qytet.
Fituesit e Bunarfest 2026:
? Kron Balidemaj
? Dona Bytyqi
? Mohul Varma
/PrizrenPress.com/
