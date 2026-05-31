Fokus

Përkujtohen dëshmorët e UÇK-së në 27-vjetorin e rënies në Gorozhup

By admin

Në Kompleksi Memorial në Gorozhup të Hasit është mbajtur ceremonia përkujtimore në nderim të dëshmorëve të Ushtria Çlirimtare e Kosovës, me rastin e 27-vjetorit të rënies së luftëtarëve të Brigadës 128.

Në këtë përvjetor u kujtua sakrifica e tyre gjatë Operacioni Shigjeta në zonën e Gorozhupit dhe Pashtrikut, ku ranë heroikisht për lirinë e Kosovës, raporton PrizrenPress.

Me këtë rast, kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj, ka theksuar rëndësinë e kujtimit dhe nderimit të dëshmorëve, duke vlerësuar sakrificën e tyre si frymëzim të përhershëm për brezat e ardhshëm.

“Sakrifica e tyre për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës mbetet frymëzim i përhershëm për ne dhe brezat që vijnë. Lavdi e përjetshme dëshmorëve të kombit!”, tha Totaj./PrizrenPress.com/

Marketing

Shiten 5 banesa në Prizren – pagesë me këste

“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Kron Balidemaj fiton Bunarfest 2026, Dona Bytyqi dhe Mohul Varma në podium
Next article
Osmani e Limaj takohen rastësisht në Prizren, i urojnë suksese njëri tjetrit

Më Shumë

Fokus

Sezoni i festivaleve në Prizren fillon nesër me Bunarfest

Sezoni i festivaleve në Prizren do të hapet këtë fundjavë me edicionin e 22-të të festivalit tradicional Bunarfest, një nga ngjarjet më unike dhe...
Lajme

Operacion shpëtimi në malet e Sharrit, ekipet e ShKShMK-së në terren

Shërbimi i Kërkim-Shpëtimit Malor të Kosovës (ShKShMK) ka njoftuar se është duke zhvilluar një operacion shpëtimi në malet e Sharrit, në zonën e majës...

Në 27-vjetorin e masakrës së Tususit, përkujtohen 26 martirët në Prizren

PDK në Prizren mobilizohet për zgjedhjet parlamentare të 7 qershorit

Qeveria mbështet projektin për furnizimin e Malishevës me ujë të pijes

Arrestohet një person në Lubizhdë të Hasit, dyshohet se shtiu me armë gjatë një ahengu

Kurti zhvilloi vizita dhe takime në Prizren

Kurban Bajrami, BIK publikon orën e faljes së namazit

Fluks i lartë në Morinë, qytetarë të Kosovës drejt bregdetit shqiptar

Liria dështon në playoff, mbetet edhe një sezon jashtë Superligës

“Oldtimer-ët” në Prizren – Makina “arkaike” në qytetin e vjetër

Ukimeri mbikëqyr punimet për rrethrrotullimin e ri në “Dardania” të Prizrenit

Spitali i Prizrenit nis funksionalizimin e Komitetit për Cilësi dhe Siguri të Shërbimeve Shëndetësore

Policia në Prizren sekuestron dy armë zjarri

Aktivitet sensibilizues në Prizren kushtuar Ditës Botërore të Melanomës

Konfirmohet linja e deleve në Suharekë/ AUV-i merr masa urgjente në të gjithë vendin

Lajmet e Fundit