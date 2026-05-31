Përkujtohen dëshmorët e UÇK-së në 27-vjetorin e rënies në Gorozhup

Në Kompleksi Memorial në Gorozhup të Hasit është mbajtur ceremonia përkujtimore në nderim të dëshmorëve të Ushtria Çlirimtare e Kosovës, me rastin e 27-vjetorit të rënies së luftëtarëve të Brigadës 128.
Në këtë përvjetor u kujtua sakrifica e tyre gjatë Operacioni Shigjeta në zonën e Gorozhupit dhe Pashtrikut, ku ranë heroikisht për lirinë e Kosovës, raporton PrizrenPress.
Me këtë rast, kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj, ka theksuar rëndësinë e kujtimit dhe nderimit të dëshmorëve, duke vlerësuar sakrificën e tyre si frymëzim të përhershëm për brezat e ardhshëm.
“Sakrifica e tyre për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës mbetet frymëzim i përhershëm për ne dhe brezat që vijnë. Lavdi e përjetshme dëshmorëve të kombit!”, tha Totaj./PrizrenPress.com/
