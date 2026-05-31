Drini i Bardhë e mbyll sezonin me spektakël, 7:0 ndaj TOP Footballit

Drini i Bardhë e ka mbyllur sezonin e parë në Ligën e Dytë me një fitore të thellë, duke mposhtur TOP Footballin me rezultat bindës 7:0.
Skuadra vendase dominoi plotësisht takimin, duke mos i lënë asnjë mundësi kundërshtarit dhe duke e kurorëzuar sezonin me një paraqitje mbresëlënëse para tifozëve të saj, raporton PrizrenPress.
Protagonistët kryesorë të ndeshjes ishin Drilon Krasniqi dhe Gramoz Bajra, të cilët realizuan nga tre gola secili, ndërsa golin tjetër e shënoi Erand Bacaliu.
Asistet u regjistruan nga Caner Gzimi, Shpejtim Totaj, Oltion Duhlaku, Muhamet Krasniqi, Lorik Muhadri dhe Ragip Thaqi.
Për Drinin e Bardhë, ky ishte sezoni i parë në Ligën e Dytë, ndërsa skuadra debutuese arriti të mbajë ritëm të lartë gjatë gjithë kampionatit dhe të pozicionohet vazhdimisht në pjesën e epërme të tabelës.
Klubi falënderoi tifozët, donatorët dhe të gjithë mbështetësit për kontributin dhe përkrahjen e vazhdueshme gjatë sezonit, duke e cilësuar këtë sukses si bazë për sfidat e ardhshme./PrizrenPress.com/
