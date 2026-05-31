Sport

Drini i Bardhë e mbyll sezonin me spektakël, 7:0 ndaj TOP Footballit

By admin

Drini i Bardhë e ka mbyllur sezonin e parë në Ligën e Dytë me një fitore të thellë, duke mposhtur TOP Footballin me rezultat bindës 7:0.

Skuadra vendase dominoi plotësisht takimin, duke mos i lënë asnjë mundësi kundërshtarit dhe duke e kurorëzuar sezonin me një paraqitje mbresëlënëse para tifozëve të saj, raporton PrizrenPress.

Protagonistët kryesorë të ndeshjes ishin Drilon Krasniqi dhe Gramoz Bajra, të cilët realizuan nga tre gola secili, ndërsa golin tjetër e shënoi Erand Bacaliu.

Asistet u regjistruan nga Caner Gzimi, Shpejtim Totaj, Oltion Duhlaku, Muhamet Krasniqi, Lorik Muhadri dhe Ragip Thaqi.

Për Drinin e Bardhë, ky ishte sezoni i parë në Ligën e Dytë, ndërsa skuadra debutuese arriti të mbajë ritëm të lartë gjatë gjithë kampionatit dhe të pozicionohet vazhdimisht në pjesën e epërme të tabelës.

Klubi falënderoi tifozët, donatorët dhe të gjithë mbështetësit për kontributin dhe përkrahjen e vazhdueshme gjatë sezonit, duke e cilësuar këtë sukses si bazë për sfidat e ardhshme./PrizrenPress.com/

Marketing

Shiten 5 banesa në Prizren – pagesë me këste

“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Takim i ngrohtë i Osmanit me gratë prizrenase në lagjen Kurilla (VIDEO)
Next article
Malisheva nënkampione, Llapi në barazh, kjo është tabela e Superligës

Më Shumë

Fokus

Ballkani U19 shpallet kampion i Kosovës, siguron pjesëmarrjen në Evropë

Ekipi U19 i Ballkanit është shpallur kampion i Kosovës për sezonin 2025/26, duke kurorëzuar me sukses një edicion të jashtëzakonshëm në futbollin e grupmoshave Me...
Lajme

Hapet aplikimi për shtesat prej 100 euro për studentët

Ministri në detyrë i Financave, Punës dhe Transfereve, Hekuran Murati, ka njoftuar se nga sot ka filluar zyrtarisht procesi i aplikimit për mbështetjen e...

Malisheva nënkampione, Llapi në barazh, kjo është tabela e Superligës

Suhareka në zi, Muharremaj reagon pas vdekjes së Flamur Kuçit

Jurgen Uldedaj e mbron titullin e kampionit të botës, e rrah britanikun Nnmadi

Berisha uron Bashkësinë Islame të Prizrenit për Kurban Bajramin

Rahoveci nderon në 27-vjetor dëshmorët e rënë në betejën e Hamocit

Totaj viziton Këshillin e Bashkësisë Islame në Prizren për Kurban Bajramit

‘Transferimi i vitit’, Xhaka vlerësohet edhe nga BBC-ja

Ukimeri mbikëqyr punimet për rrethrrotullimin e ri në “Dardania” të Prizrenit

Sot Liria dhe Dinamo përballen në sfidën e barazhit

Liria – Dinamo, nesër barazhi për Superligë

Operacion shpëtimi në malet e Sharrit, ekipet e ShKShMK-së në terren

Tërnava uron qytetarët për festën e Kurban Bajramit, bën thirrje për unitet: Fushata me akuza e urrejtje nuk i shërben të ardhmes

Medalje e argjendtë për Kosovën, shkëlqen Gresa Bakraqi në Monako

Osmani e Limaj takohen rastësisht në Prizren, i urojnë suksese njëri tjetrit

Lajmet e Fundit