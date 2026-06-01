Recep Morina emërohet drejtor i Drejtorisë së Zhvillimit Ekonomik të Mamushës

Recep Morina është emëruar drejtor i Drejtorisë së Zhvillimit Ekonomik në Komunën e Mamushës.
Lajmin e ka bërë të ditur kryetari i Komunës së Mamushës, Abdülhadi Krasniç, përmes një njoftimi publik.
“Sot, kemi emëruar Recep A. Morina në Drejtorinë e Zhvillimit Ekonomik të Komunës së Mamushës. Ne do të vazhdojmë t’u shërbejmë vëllezërve tanë nga Mamusha duke kompletuar të gjithë stafin tonë në një kohë të shkurtër. Urime për të gjithë Mamushën tonë”, ka deklaruar Krasniç.
Emërimi i Morinës vjen në kuadër të plotësimit të strukturave drejtuese komunale, teksa udhëheqja e komunës ka paralajmëruar vazhdimin e konsolidimit të stafit në sektorët përkatës.
Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik ka rol të rëndësishëm në hartimin dhe zbatimin e politikave që synojnë zhvillimin ekonomik lokal, mbështetjen e bizneseve dhe promovimin e investimeve në komunë./PrizrenPress.com/
