Fokus

Recep Morina emërohet drejtor i Drejtorisë së Zhvillimit Ekonomik të Mamushës

By admin

Recep  Morina është emëruar drejtor i Drejtorisë së Zhvillimit Ekonomik në Komunën e Mamushës.

Lajmin e ka bërë të ditur kryetari i Komunës së Mamushës, Abdülhadi Krasniç, përmes një njoftimi publik.

“Sot, kemi emëruar Recep A. Morina në Drejtorinë e Zhvillimit Ekonomik të Komunës së Mamushës. Ne do të vazhdojmë t’u shërbejmë vëllezërve tanë nga Mamusha duke kompletuar të gjithë stafin tonë në një kohë të shkurtër. Urime për të gjithë Mamushën tonë”, ka deklaruar Krasniç.

Emërimi i Morinës vjen në kuadër të plotësimit të strukturave drejtuese komunale, teksa udhëheqja e komunës ka paralajmëruar vazhdimin e konsolidimit të stafit në sektorët përkatës.

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik ka rol të rëndësishëm në hartimin dhe zbatimin e politikave që synojnë zhvillimin ekonomik lokal, mbështetjen e bizneseve dhe promovimin e investimeve në komunë./PrizrenPress.com/

Marketing

Shiten 5 banesa në Prizren – pagesë me këste

“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Mund të jetë një imazh i skuter, seguej dhe teksti që thotë "Trotinet Elektrik M085 BRUNOTECH ? Wbelkk3pke ???.??? Fuqia SOOW 329.00€ 249,00€ 20.75€ x 12 Muaj Deri 35km Distancs ??????? ?? Mbushjawshpejti 3-4 Orö Rrota 10" Pesha u BRENTONI -HOME 120kg Aftesi ngjitjeje derinü16" 15" +383 (0)48 328 260 +383 (0)48 433 200"

Previous article
Konfirmohet lija e deleve në Suharekë, AUV-i me masa urgjente në të gjithë vendin
Next article
Festivali i MiniBasketbollit grumbullon mbi 100 fëmijë

Më Shumë

Lajme

LDK vazhdon sot me tubime elektorale në Rahovec, Prizren dhe Dragash

Sot vazhdojnë tubimet elektorale nga Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK), në Rahovec, Prizren dhe Dragash. Kjo u bë e ditur përmes një postimi në rrjetin...
Opinione

Pse nuk po funksionon klubi i futbollit “Liria”?

Kam qenë fëmijë i KF Lirisë për gati dhjetë vite. Jam rritur në shkallët dhe në fushën e Stadiumit “Përparim Thaçi”, aty ku për...

Aksident mes dy veturave në Rugovë të Hasit, dy të lënduar

Qeveria mbështet projektin për furnizimin e Malishevës me ujë të pijes

Nis pastrimi i rrëshqitjeve të dheut në autostradën ‘Ibrahim Rugova’

Fatmir Limaj mobilizon strukturat e NISMA-s në Malishevë

Apeli vërteton dënimin me burgim prej 24 vitesh të Dibran Hoxhës, i akuzuar për vrasjen e kuksianit më 2023

Konfirmohet lija e deleve në Suharekë, AUV-i me masa urgjente në të gjithë vendin

LDK në Prizren uron besimtarët myslimanë për Kurban Bajramin

Totaj viziton Këshillin e Bashkësisë Islame në Prizren për Kurban Bajramit

Jurgen Uldedaj e mbron titullin e kampionit të botës, e rrah britanikun Nnmadi

Rahoveci apo Kastrioti do ta bëjnë hapin e radhës drejt titullit?

VV në Prizren takon gratë e lagjes Dardania

Policia në Prizren sekuestron dy armë zjarri

Komuna e Malishevës dhe UNDP mbështesin katër projekte të shoqërisë civile

“Oldtimer-ët” në Prizren – Makina “arkaike” në qytetin e vjetër

Lajmet e Fundit