Sport

Festivali i MiniBasketbollit grumbullon mbi 100 fëmijë

By admin

Për nder të 1 Qershorit – Ditës Ndërkombëtare të Fëmijëve, Federata e Basketbollit e Kosovës (FBK) organizoi Festivalin e MiniBasketbollit, ku morën pjesë klube nga e gjithë Kosova. 

Mbi 100 fëmijë u bënë pjesë e këtij aktiviteti të veçantë, duke zhvilluar ndeshje, duke krijuar miqësi të reja dhe duke kaluar momente të paharrueshme së bashku.

Për rreth 3 orë, vajzat dhe djemtë patën mundësinë të luajnë, të argëtohen dhe të ëndërrojnë për një të ardhme në basketbollin e Kosovës.

Ky festival zhvillohet në kuadër të projektit të FIBA-s, i mbështetur nga FIBA Foundation – Basketball for Good, me synimin për të promovuar sportin dhe vlerat pozitive te fëmijët.

MiniBasketbolli është pjesë e Planit Strategjik të FBK-së për masivizimin e basketbollit dhe zhvillimin e gjeneratave të reja, që përbëjnë të ardhmen e basketbollit kosovar./PrizrenPress.com/

Recep Morina emërohet drejtor i Drejtorisë së Zhvillimit Ekonomik të Mamushës
LDK vazhdon sot me tubime elektorale në Rahovec, Prizren dhe Dragash

