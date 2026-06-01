Festivali i MiniBasketbollit grumbullon mbi 100 fëmijë

Për nder të 1 Qershorit – Ditës Ndërkombëtare të Fëmijëve, Federata e Basketbollit e Kosovës (FBK) organizoi Festivalin e MiniBasketbollit, ku morën pjesë klube nga e gjithë Kosova.
Mbi 100 fëmijë u bënë pjesë e këtij aktiviteti të veçantë, duke zhvilluar ndeshje, duke krijuar miqësi të reja dhe duke kaluar momente të paharrueshme së bashku.
Për rreth 3 orë, vajzat dhe djemtë patën mundësinë të luajnë, të argëtohen dhe të ëndërrojnë për një të ardhme në basketbollin e Kosovës.
Ky festival zhvillohet në kuadër të projektit të FIBA-s, i mbështetur nga FIBA Foundation – Basketball for Good, me synimin për të promovuar sportin dhe vlerat pozitive te fëmijët.
MiniBasketbolli është pjesë e Planit Strategjik të FBK-së për masivizimin e basketbollit dhe zhvillimin e gjeneratave të reja, që përbëjnë të ardhmen e basketbollit kosovar./PrizrenPress.com/
Marketing
“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!
Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren