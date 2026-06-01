Prizren: Arrestohet 62-vjeçari i dënuar me mbi 2 vjet burg për mashtrim

Sipas njoftimit të Policisë në Facebook, zyrtarët e Stacionit Policor në Prizren, njësiti për realizimin e urdhëresave, pas veprimeve operative-hetimore dhe planit taktik operativ, kanë arritur të lokalizojnë dhe arrestojnë të dyshuarin R.Q., 62 vjeç.
I njëjti, thuhet se ka qenë në kërkim pasi me vendim të formës së prerë të Gjykatës Themelore në Prizren është dënuar me 2 vite e 1 muaj burg efektiv për veprën penale “Mashtrim”.
“I arrestuari R.Q. fillimisht është sjellë në Stacionin Policor Prizren dhe më pas është dërguar në burg për vuajtjen e dënimit”, thotë PK.
Marketing
“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!
Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/