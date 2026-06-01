Fëmijët pushtojnë skenën e poezisë në Malishevë, 1 Qershori festohet me vargje dhe krijimtari

Me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Fëmijëve, në Malishevë u organizua aktiviteti “1 Qershori Poetik i Fëmijëve”, i cili mblodhi nxënës, poetë dhe dashamirë të kulturës në një manifestim kushtuar poezisë, krijimtarisë dhe të drejtave të fëmijëve.
Sipas njoftimit të komunës, në Ditën Ndërkombëtare të Fëmijëve, qyteti i Malishevës u shndërrua në një tribunë të poezisë, krijimtarisë dhe të drejtave të fëmijëve. Aktiviteti u organizua nga koordinatorja për të Drejtat e Fëmijëve dhe Barazi Gjinore, Vera Bytyçi.
Të pranishmit i përshëndeti drejtoresha e Kulturës, Teuta Mazreku-Miftari, e cila theksoi rëndësinë e mbështetjes së talentit krijues te fëmijët dhe nevojën që zëri i tyre të dëgjohet më shumë në jetën kulturore dhe shoqërore.
Në manifestim morën pjesë edhe poetë nga Shoqata për Kulturë dhe Letërsi “Tafil Kelmendi”, të cilët së bashku me nxënësit lexuan poezi dhe ndanë përvoja krijuese.
“Fëmijët jo vetëm recituan vargjet e tyre, por edhe shkëmbyen histori, ide dhe ëndrra, duke dëshmuar se krijimtaria mbetet një nga format më të fuqishme të shprehjes së lirë”, thekson komuna.
Më tej thuhet se “atmosfera u karakterizua nga emocione, duartrokitje dhe mesazhe frymëzuese për një të ardhme ku libri, arti dhe kultura do të vazhdojnë të jenë udhërrëfyes të brezave të rinj”.
Organizatorët vlerësuan rëndësinë e aktiviteteve të tilla, duke theksuar se ky aktivitet dëshmoi se investimi në kulturën e fëmijëve është investim në të ardhmen e shoqërisë, ndërsa
Në Malishevë, 1 Qershori u shënua jo vetëm si festë, por edhe si promovim i talentit dhe krijimtarisë së brezit të ri./PrizrenPress.com/
