Lajme

Osmani nga Rahoveci: Kosova zgjedh stabilitetin, punën, familjen dhe të ardhmen

By admin

Në një tubim të madh të mbajtur me qytetarë në Rahovec, Presidentja e 6-të e Kosovës dhe kandidatja e Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK) për mandatin e dytë të presidentes, Vjosa Osmani, ka përcjellë mesazhe të qarta politike lidhur medrejtimin e ardhshëm të Republikës së Kosovës, duke vlerësuar lart sakrificën, mundin dhe dinjitetin e vreshtarëve dhe familjeve të kësaj treve.

Sipas saj, Kosova nuk mund të dorëzohet dhe as të pranojë të kthehet në një cikël të pafundëm zgjedhjesh e tensioni politik që nuk sjell siguri e as të ardhme. Ajo theksoi se këto zgjedhje janë një moment përcaktues për drejtimin e vendit.

Në fjalën e saj, Osmani bëri të qartë se dilema kryesore e këtyre zgjedhjeve nuk është mes individëve, por mes dy modeleve të shtetit.

“Po vendoset për modelin e shtetit që do ta kemi për dekadat që vijnë: nëse do të kemi një Republikë me institucione që balancojnë njëra-tjetrën, apo një sistem ku çdo gjë varet nga një dorë e vetme politike”.

Në një periudhë ndryshimesh globale dhe rajonale, ajo nënvizoi se Kosova nuk ka luks të humbë kohë dhe ka nevojë për një qeverisje që ndërton e nuk eksperimenton.

Në këtë vizion për një lidership afatgjatë, Osmani prezantoi kandidatin për kryeministër, Lumir Abdixhikun, të cilin e cilësoi si përfaqësues i një gjenerate të re udhëheqjeje, i shkolluar, i përgatitur dhe me përvojë ekzekutive, i cili ka dëshmuar aftësinë për të udhëhequr me dije e rezultate konkrete.

Në mbyllje të fjalës së saj, u vu theksi te fuqizimi i familjes dhe rolit të gruas në ekonomi e institucione. Osmani deklaruara se politika e re e vendos familjen në qendër të shtetit si investimin më të rëndësishëm kombëtar, ku shteti është partner dhe jo barrë.

“Sonte nga Rahoveci: Kosova zgjedh stabilitetin, punën, familjen e ndershme dhe të ardhmen”, përfundoi ajo.

Marketing

Shiten 5 banesa në Prizren – pagesë me këste

“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Biblioteka e Prizrenit shënon 1 Qershorin me aktivitet festiv për fëmijë

Më Shumë

Kulture

90 vjet më parë u lind Bekim Fehmiu

Ylli i kinematografisë shqiptare, Bekim Fehmiu u lind me 1 qershor 1936 në Sarajevë. Ai studioi në Universitetin e Beogradit për film prej vitit 1956...
Lajme

Fluks i lartë në Morinë, qytetarë të Kosovës drejt bregdetit shqiptar

Fundjava ka nisur me një fluks të lartë qytetarësh dhe automjetesh në pikën kufitare të Morinës, ku pjesa më e madhe e udhëtarëve nga...

Rahoveci nderon në 27-vjetor dëshmorët e rënë në betejën e Hamocit

Jurgen Uldedaj e mbron titullin e kampionit të botës, e rrah britanikun Nnmadi

59 aksidente trafiku në 24 orët e fundit, janë shqiptuar 866 gjoba

VV bën homazhe për 27 martirët e Lagjes së Trimave në Prizren

Sot Çekia-Kosova: Dardanët synojnë rezultat pozitiv

Kultivoheshin në arë me patate, policia zbulon 100 bimë kanabisi në Rahovec

Nis pastrimi i rrëshqitjeve të dheut në autostradën ‘Ibrahim Rugova’

Atmaxhë/ Dredhëza, kulturë fitimprurëse që po avancon fermerët kosovarë

Pse nuk po funksionon klubi i futbollit “Liria”?

Rahoveci apo Kastrioti do ta bëjnë hapin e radhës drejt titullit?

Totaj për qeverinë: 400 milionë euro pagesa sociale na 2022-ta, s’luftohet varfëria me varësi të qytetarit nga qeveria

“Nga fusha e blertë në vijën e frontit…” – Munishi nderon ish-futbollistin e Lirisë, Përparim Thaçi

Arrestohet një person në Lubizhdë të Hasit, dyshohet se shtiu me armë gjatë një ahengu

LDK në Prizren diskuton organizimin e tubimit të 1 qershorit

Lajmet e Fundit