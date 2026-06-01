Osmani nga Prizreni: Shqiptarët fitojnë kur bashkohen dhe humbin kur përçahen

Në një tubim të madh me qytetarë në Prizren, Presidentja e 6-të e Kosovës dhe kandidatja e LDK-së për mandat të dytë, Vjosa Osmani, ka përcjellë mesazhe të fuqishme politike duke u nisur nga pesha historike e qytetit të Lidhjes.

Osmani theksoi se mesazhi i Prizrenit në momente vendimtare është se shqiptarët fitojnë kur bashkohen dhe humbin kur përçahen. Ajo porositi se këto zgjedhje janë vendimtare për drejtimin e vendit.

“Republika forcohet kur institucionet bashkëpunojnë, kur respektojnë njëra-tjetrën dhe kur secila e kryen rolin e vet kushtetues me dinjitet dhe përgjegjësi. Vendi jonë nuk forcohet kur një institucion tenton ta zëvendësojë tjetrin”.

Sipas saj, sa më demokratik të jetë një shtet, aq më shumë respektohet mendimi ndryshe dhe ka më pak nevojë për armiq të brendshëm.

“Le të japim mesazhin se Republika e Kosovës është më e madhe se çdo parti, më e madhe se çdo mandat dhe më e madhe se çdo interes i ngushtë politik”, përfundoi ajo.

Hamza nga Malisheva: Bashkë për Kosovën

Në Spitalin e Prizrenit nis Skriningu Neonatal për zbulimin e hershëm të sëmundjeve tek foshnjat

Në Spitali i Përgjithshëm “Prim. Dr. Daut Mustafa” në Prizren ka filluar zbatimi i Skriningut Neonatal, një program që mundëson zbulimin e hershëm të...
Jurgen Uldedaj e mbron titullin e kampionit të botës, e rrah britanikun Nnmadi

Boksieri shqiptar Jurgen Uldedaj e ka mbrojtur titullin e kampionit të botës IBO duke e rrahur britanikun Austine Nnmadi. Edhe pse prisnim një fitore më...

Operacion shpëtimi në malet e Sharrit, ekipet e ShKShMK-së në terren

Aleanca në Prizren vazhdon fushatën intensive pranë qytetarëve

Zyrtare: Divine Myles i bashkohet Bashkimit

Aksident në autostradën për Prizren, vetura rrokulliset në mes të rrugës

59 aksidente trafiku në 24 orët e fundit, janë shqiptuar 866 gjoba

Liria me njoftim për tifozët: Sektori lindor i dedikuar për përkrahësit në Klinë

“Nga fusha e blertë në vijën e frontit…” – Munishi nderon ish-futbollistin e Lirisë, Përparim Thaçi

Arrestohet një person në Lubizhdë të Hasit, dyshohet se shtiu me armë gjatë një ahengu

Arrestohet një person në rrugën Restelicë–Strezimir , policia i gjen thikë dhe sprej

Recep Morina emërohet drejtor i Drejtorisë së Zhvillimit Ekonomik të Mamushës

VV në Prizren uron Kurban Bajramin, bën homazhe te varret e dëshmorëve

Euronews: Si të kaloni 24 orë në Prizren, kryeqytetin kulturor të Kosovës?

Kurti në Suharekë premton mbështetje për bujqësinë, nënat dhe fëmijët

“Kam me ju vra të gjithëve” – Rahovecasi dyshohet se kërcënoi nënën, policia i gjen edhe drogë në banesë

