Kulture

Mbahet edicioni i 22-të i Festivalit “Fluturat”, promovohen talentet e reja në Prizren

By admin

Në kuadër të shënimit të Ditës Ndërkombëtare të Fëmijëve, në Prizren u mbajt edicioni i 22-të i Festivalit për Fëmijë Fluturat, një ngjarje tradicionale që mbledh talentet e reja nga treva të ndryshme shqiptare.

Festivali solli një program të pasur artistik, ku fëmijët prezantuan performanca muzikore dhe krijuese, duke krijuar një atmosferë festive dhe plot gjallëri.

Me mbështetjen e Drejtorisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, ky aktivitet synon promovimin e talenteve të reja dhe nxitjen e bashkëpunimit kulturor mes pjesëmarrësve nga rajone të ndryshme.

Organizatorët vlerësuan se festivali vazhdon të mbetet një nga ngjarjet më të rëndësishme për fëmijët në Prizren, duke ofruar një platformë për zhvillimin e aftësive artistike dhe kultivimin e krijimtarisë së re./PrizrenPress.com/

Aktakuzë ndaj dy personave për kultivim të kanabisit në Prizren, njëri akuzohet edhe për armëmbajtje pa leje
Në Prizren mbahet Festivali Pranveror Rajonal i Miqësisë "Akshami i Prizrenit"

