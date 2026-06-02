Mbahet edicioni i 22-të i Festivalit “Fluturat”, promovohen talentet e reja në Prizren

Në kuadër të shënimit të Ditës Ndërkombëtare të Fëmijëve, në Prizren u mbajt edicioni i 22-të i Festivalit për Fëmijë Fluturat, një ngjarje tradicionale që mbledh talentet e reja nga treva të ndryshme shqiptare.
Festivali solli një program të pasur artistik, ku fëmijët prezantuan performanca muzikore dhe krijuese, duke krijuar një atmosferë festive dhe plot gjallëri.
Me mbështetjen e Drejtorisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, ky aktivitet synon promovimin e talenteve të reja dhe nxitjen e bashkëpunimit kulturor mes pjesëmarrësve nga rajone të ndryshme.
Organizatorët vlerësuan se festivali vazhdon të mbetet një nga ngjarjet më të rëndësishme për fëmijët në Prizren, duke ofruar një platformë për zhvillimin e aftësive artistike dhe kultivimin e krijimtarisë së re./PrizrenPress.com/
Marketing
“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!
Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren