Në Prizren mbahet Festivali Pranveror Rajonal i Miqësisë “Akshami i Prizrenit”

Fundjavën që lamë pas, në hapësirat e Qendrës Kulturore Boshnjake në Prizren, u mbajt Festivali Pranveror Rajonal i Miqësisë “Akshami i Prizrenit”, në organizim të SHKA ShKA Sharski Behar.
Ky festival i veçantë kulturor mblodhi në Prizren trupa artistike të njohura, përfshirë SHKA SHKA Agimi, korin “Stambolli” nga Novi Pazari, si dhe nikoqirët nga SHKA “Sharski behar”.
Para një numri të konsiderueshëm shikuesish, pjesëmarrësit prezantuan program të pasur artistik me valle tradicionale, lojëra, këngë, si dhe interpretime të ilahive dhe këngëve të njohura “sevdalinka”.
