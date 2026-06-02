Totaj: Zhuri dëshmoi mbështetjen e fuqishme për vizionin e PDK-së

Kryetari i degës së PDK-së në Prizren dhe njëherësh kryetar i Komunës , Shaqir Totaj, ka vlerësuar pjesëmarrjen e qytetarëve në tubimin zgjedhor të mbajtur në Zhur, duke thënë se ky tubim dëshmoi mbështetjen e fuqishme për vizionin e Partisë Demokratike të Kosovës.
“Atmosferë e shkëlqyer sot, me pjesëmarrje të madhe të qytetarëve, në tubimin e PDK-së në Zhur që dëshmoi mbështetjen e fuqishme për vizionin e Partisë Demokratike të Kosovës dhe nevojën për ndryshim në vend”, ka shkruar Totaj.
Sipas tij, zhurjanët kanë shprehur besimin se Kosovës i duhet një qeverisje e përgjegjshme dhe zhvillimore për ta nxjerrë vendin nga kriza e viteve të fundit.
“Bedri Hamza, së bashku me kandidatët për deputetë të PDK-së, me vizion të qartë, do ta rikthejnë zhvillimin, dinjitetin dhe perspektivën për qytetarët”, ka theksuar Totaj.
Ai shtoi se slogani i PDK-së, “Stop krizës – Ndrysho Kosovën”, po gjen mbështetje gjithnjë e më të madhe te qytetarët, ndërsa në fund falënderoi banorët e Zhurit për mikpritjen dhe mbështetjen e treguar gjatë tubimit.
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