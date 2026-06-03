Aktakuzë ndaj shoferit që goditi për vdekje një 34-vjeçar në Prizren

Prokuroria Themelore në Prizren ka ngritur aktakuzë ndaj të pandehurit me inicialet D.D, për veprën penale “Rrezikimi i trafikut publik”.
Sipas aktakuzës, më 18 mars 2026, në rrugën “Wesley Clark” në Prizren, i pandehuri D.D., duke drejtuar automjetin e tij dhe duke mos e përshtatur shpejtësinë e lëvizjes ka goditur për vdekje një këmbësor 34-vjeçar, me incialet I.O.
Në aktakuzë bëhet e ditur se i pandehuri ishte duke vozitur me shpejtësi prej 75 km/h, në zonën ku shpejtësia e lejuar ishte 40 km/h.
“Si pasojë, nga shpejtësia e lartë, ai nuk e ka vërejtur me kohë këmbësorin I.O., i cili po kalonte në shtegun e këmbësorëve, duke shkaktuar aksident trafiku me pasoja fatale për të ndjerin”, thuhet në aktakuzë.
I.O, si pasojë e lëndimeve të pësuara në aksident, ka ndërruar jetë, ndërsa sipas raportit të autopsisë, vdekja ka ardhur si rezultat i lëndimeve të rënda të shkaktuara nga aksidenti në trafik.
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