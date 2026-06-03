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Përkujtohet Komandant Hekuri

By admin

Në fshatin Mrasor të Rahovecit është përkujtuar heroi i kombit, Skënder Rexhepi – Komandant “Hekuri”, në ditëlindjen e tij të 61-të, përmes vizitës në shtëpinë-muze të tij.

Në këtë aktivitet përkujtimor morën pjesë përfaqësues institucionalë, familjarë dhe bashkëluftëtarë, të cilët nderuan jetën dhe veprën e tij në luftën çlirimtare.

Kryetari i Komunës së Rahovecit, Smajl Latifi, ka vlerësuar lart figurën e tij, duke theksuar se ai mbetet një nga emrat më të rëndësishëm të rezistencës për liri.

“Komandant ‘Hekuri’ do të kujtohet për trimërinë e paepur dhe për rezistencën e lavdishme kundër pushtuesve serbë, deri në ditën e tij të fundit, kur ra me pushkë në dorë, në një pritë armike, më 21 janar 1999, në një kodër mbi fshatin Fortesë”, ka deklaruar Latifi.

Ai ka shtuar se Skënder Rexhepi ka dhënë kontribut të çmuar në lëvizjen patriotike dhe në organizimin e luftës çlirimtare.

“Skënder Rexhepi mbetet një prej figurave më frymëzuese të luftës për liri, veproi pandërprerë në lëvizjen e fshehtë patriotike dhe luajti një rol të rëndësishëm në përgatitjen dhe organizimin e luftës çlirimtare, duke i qëndruar besnik deri në frymën e fundit idealit për liri dhe bashkim kombëtar. Lavdi emrit dhe veprës së pavdekshme të heroit Skënder Rexhepi!”, ka theksuar ai./PrizrenPress.com/

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