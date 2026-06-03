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Kandidatët e Vetëvendosjes takuan bizneset në rrugën “Remzi Ademaj” në Prizren

By admin

Kandidatët e Lëvizja Vetëvendosje në Prizren, në kuadër të fushatës zgjedhore, kanë zhvilluar një vizitë te bizneset përgjatë rrugës “Remzi Ademaj”, ku prezantuan programin e tyre dhe dëgjuan nga afër shqetësimet e sipërmarrësve lokalë.

Ata bashkëbiseduan me pronarë dhe përfaqësues të bizneseve, duke diskutuar për sfidat me të cilat përballen dhe për mundësitë e zhvillimit ekonomik në qytet.

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“Programi i Lëvizjes Vetëvendosje synon të krijojë më shumë mundësi për zhvillim ekonomik, mbështetje për bizneset dhe përmirësim të mirëqenies së qytetarëve”.

Sipas kandidatëve të këtij subjekti politik, programi i tyre fokusohet në krijimin e kushteve më të favorshme për bizneset, nxitjen e investimeve, hapjen e vendeve të reja të punës dhe fuqizimin e ekonomisë lokale./PP/

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