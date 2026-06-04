Aksident në Prizren, motoçiklisti pëson lëndime pas përplasjes me veturën

Sipas Policisë së Kosovës, bëhet fjalë për motoçiklistin, i cili ka pësuar lëndime trupore si pasojë e përplasjes.
Kështu ka deklaruar Shaqir Bytyqi, zëdhënës i policisë për rajonin e Prizrenit.
“Në vendin e ngjarjes kanë dalë menjëherë njësitet policore dhe ekipi i emergjencës mjekësore, të cilët i kanë ofruar ndihmën e parë të lënduarit. Hetimet lidhur me rrethanat e aksidentit janë duke vazhduar nga autoritetet kompetente”, deklaroi Bytyqi.
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