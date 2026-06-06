Sport

Musab Mala pritet të jetë transferi më i ri te Ylli

By admin

Golden Eagle Ylli duket se ka bërë zgjedhjen e parë në tregun e transferimeve.

Burime të AsistiOnline.com bëjnë të ditur se klubi suharekas është shumë pranë marrëveshjes me Musab Malën i cili pritet të jetë pjesë e ekipit për sezonin 2026/27.

Pas lëvizjeve të fundit në merkato, Golden Eagle Ylli po synon të shtojë përvojë dhe stabilitet, ndërsa Mala shihet si një basketbollist që i plotëson këto kërkesa falë eksperiencës së tij shumëvjeçare në Superligën e Kosovës.

29-vjeçari ka ndërtuar një karrierë në basketbollin vendor, duke mbrojtur ngjyrat e Trepçës, Vëllaznimit, Lipjanit, Bashkimit, Rahovecit, Ponte Prizrenit, Borës dhe së fundmi Pejës. Në vitin 2023 ai fitoi Kupën e Kosovës me Trepçën, ndërsa ka qenë pjesë edhe e garave evropiane në FIBA Europe Cup.

Përveç karrierës me klube, Mala ka qenë edhe pjesë e Përfaqësueses së Kosovës, duke regjistruar paraqitje në ndeshjet kualifikuese për garat ndërkombëtare, ndërsa më herët ka veshur edhe fanellën e Kosovës U20.

Nëse gjithçka shkon sipas planit, transferimi pritet të zyrtarizohet në ditët në vijim, me Yllin që do të shtojë në skuadër një basketbollist që e njeh mirë kampionatin vendor dhe që pritet të ketë rol të rëndësishëm në ambiciet e klubit për edicionin e ri.

Siç mësohet për Malën kishte shprehur interesim edhe Trepça, por problemi ishte tek kërkesat financiare të lojtarit.

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