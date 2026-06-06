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Kurti viziton familjen Krasniqi në Prizren, diskutime për ekonomi, siguri dhe diasporën

By admin

Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, ka njoftuar për një takim në odën e familjes Krasniqi në Prizren, ku është pritur nga boksieri Haxhi Krasniqi së bashku me djemtë e tij, Isufin dhe Nexhmedinin.

Sipas Kurtit, në takim janë zhvilluar biseda për çështje të ndryshme që lidhen me mbrojtjen dhe sigurinë, industrinë dhe prodhimtarinë, si dhe arsimin e shëndetësinë. Në diskutime kanë marrë pjesë edhe mërgimtarë të shumtë nga Gjermania dhe Zvicra.

“Haxhi Krasniqi me djemtë e tij Isufin dhe Nexhmedinin na mikpritën në odën e familjes në Prizren. Bisedat kaluan mes diskutimesh për mbrojtje e siguri, industri e prodhimtari, arsim e shëndetësi, bashkë edhe me mërgimtarë të shumtë të ardhur nga Gjermania e Zvicra”, ka shkruar Kurti në llogarin e tij në Facebook.

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