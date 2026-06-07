Lajme

“E kryjtem obligimin qytetar”- Çifti i Prizrenit vjen për të votuar nga Gjermania

By admin

Perderisa sot po mbahen zgjedhjet parlamentare, ku qytetarët do të votojnë për subjektet politike dhe kandidatët e tyre, gazetarja e Kanal 10 ka intervistuar qytetarët në Prizren ku ata kanë arritë nga Gjermania për të votuar në Kosovë.

KLIKO LINKUN:https://www.facebook.com/share/r/1CppSnUpk1/https://www.facebook.com/share/r/1CppSnUpk1/

Ata kanë treguar se kanë votuar duke e kryer obligimin e tyre qytetar.

“Kemi ardhë nga Mynheni nga Gjermania, ku jetojmë mbi 30 vite atje”, tha mes tjerash çifti nga Prizreni.

Për më shumë shikone videon e plotë

Marketing

Shiten 5 banesa në Prizren – pagesë me këste

“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Arrestohet në Prizren një i dyshuar për krime lufte, lirohet në procedurë të rregullt
Next article
Votimi në Prizren vijon pa probleme, Hyseni: Proces i qetë dhe i organizuar

Më Shumë

Lajme

Takim i ngrohtë i Osmanit me gratë prizrenase në lagjen Kurilla (VIDEO)

Kandidatja për presidente nga lista e LDK-së, Vjosa Osmani, ka ndarë një moment të veçantë nga vizita e saj në Prizren, ku u takua...
Lajme

Në Savrovë përkujtohen dëshmorët dhe martirët e lirisë

Në fshatin Savrovë të Suharekës është mbajtur një ceremoni përkujtimore në nderim të bijve dhe bijave të rënë për lirinë e vendit. Në këtë aktivitet,...

39 aksidente trafiku në 24 orët e fundit, janë shqiptuar 1842 gjoba

Mbi 2 mijë gjoba trafiku për 24 orë, 14 persona të arrestuar në Kosovë

RrOK kritikon Komunën e Prizrenit për subvencionet kulturore për vitin 2026

Në Prizren mbahet Festivali Pranveror Rajonal i Miqësisë “Akshami i Prizrenit”

Nesër dita e fundit për aplikim për 100 euro

Latifi kërkon nga Administrata të jetë e gatshme për fluksin e mërgimtarëve

Sekuestrohen mbi 3,400 aksesorë telefonikë në Terminalin Doganor në Vërmicë

Një veturë përfshihet nga flakët në autostradën Prishtinë-Prizren

Përkujtohen dëshmorët e UÇK-së në 27-vjetorin e rënies në Gorozhup

Shpallen përfituesit e subvencioneve në kulturë, rini dhe sport në Prizren

Bekim Fehmiu dje pati 90-vjetorin e lindjes, nipi i tij: Askush s’e kujtoi – i kemi zgjedhjet, duhet me vrapu për vota

Konfirmohet lija e deleve në Suharekë, AUV-i me masa urgjente në të gjithë vendin

Kryetari i Malishevës bëri homazhe në 27-vjetorin e rënies së dëshmorëve të kombit

Aktakuzë ndaj shoferit që goditi për vdekje një 34-vjeçar në Prizren

Lajmet e Fundit