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Ndërrimi i vendbanimit të disa votuesve i vetmi problem në shkollën “Motrat Qiriazi” në Prizren

By admin

Sipas udhëheqësit të kësaj qendre që ka folur për Klan Kosovën, deri në orën 12:30 kanë votuar 1 mijë e 300 qytetarë, nga rreth 8 mijë votues.

Ai ka thënë se e vetmja telashe ka qenë me disa qytetarë që e kanë ndërruar vendbanimin, për dallim nga zgjedhjet e kaluara.

“Në zgjedhjet e kaluara kanë votuar këtu, e në këto zgjedhje e kanë ndërruar vendbanimin e nuk kanë mundur të votojnë këtu, është dashur të shkojnë të gjejnë vendvotimin e tyre. Nuk është numër i madh, por ka kapak këso problemesh.”, ka thënë ai.

Sipas tij, vërehet fluks i qytetarëve që po votojnë në këtë qendër të votimit. /Klankosova.tv

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