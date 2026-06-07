Lajme

“Efekti Limaj” në Malishevë? PDK prin në bastionin tradicional të Nismës

By admin

Rezultatet e para preliminare nga komuna e Malishevës po e vendosin PDK’në të parën. Me 27 nga 72 vendvotime të numëruara, përkatësisht 37.50 për qind të tyre, Partia Demokratike e Kosovës (PDK) ka dalë në epërsi me 43.52 për qind të votave, duke lënë pas Lëvizjen Vetëvendosje, e cila ka siguruar 33 për qind.

Sipas të dhënave të publikuara, PDK-ja ka marrë 2,213 vota, ndërsa VV-ja 1,678 vota. Në vendin e tretë renditet Lidhja Demokratike e Kosovës me 15.69 për qind apo 798 vota.

Malisheva tradicionalisht konsiderohet bastion i Nismës Socialdemokrate. Vetëm pak ditë para zgjedhjeve, Limaj i dha mbështetje publike PDK-së.

Megjithëse procesi i numërimit vazhdon dhe rezultatet nuk janë përfundimtare, epërsia aktuale e PDK-së në Malishevë po komentohet si një tregues i ndikimit që mund të ketë pasur mbështetja e Limajt në këtë komunë, e cila për vite me radhë është identifikuar me Nismën Socialdemokrate.

Marketing

Shiten 5 banesa në Prizren – pagesë me këste

“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Rezultatet e para në Prizren, Vetëvendosje kryeson garën zgjedhore
Next article
Numërohen mbi 80% të votave nga KQZ: LVV 43,63%, PDK 21,77%, LDK 18,01%, AAK 7,43%

Më Shumë

Lajme

Bellanica: Prizreni dha mesazh të fuqishëm uniteti, besimi dhe shprese

Kryetari i Degës së Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK) në Prizren dhe kandidati për deputet, Sejdi Bellanica, ka falënderuar qytetarët për pjesëmarrjen në...
Lajme

Sëmundja e lisë së deles në Delloc të Suharekës, asgjësohen 130 krerë

Në Delloc të Suharekës, ku blegtorit Isuf Destani i janë asgjësuar 130 krerë dele, të prekura nga sëmundja virale e lisë. Komuna e Suharekës nënvizon...

Kurti në Suharekë premton mbështetje për bujqësinë, nënat dhe fëmijët

Bekim Fehmiu dje pati 90-vjetorin e lindjes, nipi i tij: Askush s’e kujtoi – i kemi zgjedhjet, duhet me vrapu për vota

Bedri Hamza: Në Rahovec nuk mungon puna, mungon mbështetja e shtetit

39 aksidente trafiku në 24 orët e fundit, janë shqiptuar 1842 gjoba

Përleshje në Malishevë, një person goditet me mjet të fortë

Nën kërcënimin e thikës dhe të maskuar i morën paratë një gruaje në Prizren, ngritet aktakuzë ndaj katër të dyshuarve

Në breg të detit

Një veturë përfshihet nga flakët në autostradën Prishtinë-Prizren

Zgjedhjet kaluan pa incidente, Latifi falënderon qytetarët e Rahovecit

LDK vazhdon sot me tubime elektorale në Rahovec, Prizren dhe Dragash

Aktakuzë ndaj dy personave për kultivim të kanabisit në Prizren, njëri akuzohet edhe për armëmbajtje pa leje

Rahoveci vazhdon mbështetjen e fermerëve me pleh artificial

Sekuestrohen mbi 3,400 aksesorë telefonikë në Terminalin Doganor në Vërmicë

90 vjet më parë u lind Bekim Fehmiu

Lajmet e Fundit