Lajme

Numërohen mbi 96% të votave në Suharekë, po prin VV-ja

By admin

Po shkon drejt fundit numërimi i votave nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve.

Tani kur janë numëruar mbi 96% të votave në Suharekë, po prinë Vetëvendosje me 34,32%.

E pasuar nga LDK me 28,54%. Në vend të tretë është PDK me 17,79%, ndërsa Aleanca deri me tani ka marrë 17,47%.

Marketing

Shiten 5 banesa në Prizren – pagesë me këste

“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Fatmir Limaj: Fitore! Faleminderit Malishevë
Next article
Rezultatet preliminare: VV i humb 9 deputetë, PDK i shton 2, LDK i shton 5, AAK i shton 2

Më Shumë

Lajme

Hapet aplikimi për rreth 20 mijë maturantë për testin e Maturës Shtetërore

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit ka njoftuar se ka filluar procesi i aplikimit për Provimin e Maturës Shtetërore për maturantët në të...
Fokus

Një veturë përfshihet nga flakët në autostradën Prishtinë-Prizren

Një veturë është përfshirë nga flakët në autostradën Prishtinë-Prizren. Sipas pamjeve të siguruara nga KlanKosova në vendngjarje shihet ekipet e zjarrfikësve të cilët kanë intervenuar...

90 vjet më parë u lind Bekim Fehmiu

Rikthehet gara e pehlivanëve në Opojë, më 13 qershor mbahet edhe gara tradicionale e kuajve

Dy çifte u kapën duke votuar në të njëjtën kabinë në Mamushë

Dogana zbulon mall të padeklaruar në Vërmicë, vlera rreth 2 mijë euro

Bellanica: Prizreni dha mesazh të fuqishëm uniteti, besimi dhe shprese

Recep Morina emërohet drejtor i Drejtorisë së Zhvillimit Ekonomik të Mamushës

Aktakuzë ndaj shoferit që goditi për vdekje një 34-vjeçar në Prizren

Votimi në Prizren vijon pa probleme, Hyseni: Proces i qetë dhe i organizuar

27 vjet nga rënia e dëshmorit Zenun Çoçaj

Komuna e Prizrenit ngre shqetësimin për operimin e guidave ilegale turistike

“Efekti Limaj” në Malishevë? PDK prin në bastionin tradicional të Nismës

Hajdari: Mbi 20 milionë euro investime në Spitalin e Prizrenit

PDK në Prizren po i përmbyll takimet mobilizuese me besim në fitore

Konfirmohet lija e deleve në Suharekë, AUV-i me masa urgjente në të gjithë vendin

Lajmet e Fundit