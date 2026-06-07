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Zgjedhjet kaluan pa incidente, Latifi falënderon qytetarët e Rahovecit

By admin

Kryetari i Komunës së Rahovecit, Smajl Latifi, ka falënderuar qytetarët për sjelljen e tyre gjatë procesit zgjedhor, duke vlerësuar nivelin e lartë të kulturës qytetare të treguar në ditën e votimit.

Sipas tij, procesi zgjedhor u zhvillua qetësisht dhe përfundoi pa asnjë incident.

“Qytetarë të dashur, edhe këto zgjedhje treguam kulturë të lartë qytetare dhe procesi përfundoi pa asnjë incident. Kjo është meritë e përbashkët e të gjithë neve”, ka shkruar Latifi.

Ai u ka shprehur mirënjohje qytetarëve për kontributin e tyre në mbarëvajtjen e procesit demokratik.

“Faleminderit! Tash, bashkë i presim rezultatet”, ka përfunduar kryetari i Rahovecit./PrizrenPress.com/

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