A u sabotua LDK’ja për shkak të “bashkimit”? Ish-deputeti, Xhavit Ukaj publikon rezultatet nga bastioni i partisë në Piranë të Prizrenit

Ish-deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Xhavit Ukaj, ka publikuar rezultatet e nëndegës së LDK-së në Piranë, bastionin tradicional të këtij subjekti politik në Prizren.
Kjo përkthehet në një humbje prej 318 votash, pasi që ky subjekt politik në zgjedhjet e 28 dhjetorit kishte marrë 506 vota.
Xhavit Ukaj është një prej figurave të LDK-së që ka kundërshtuar në vazhdimësi bashkimin e këtij subjekti politik me Vjosa Osmanin. /Insajderi.org/
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