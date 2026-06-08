Sport

Kosova shkëlqen në Ballkanikun e Çiklizmit, Festim Kurti fiton medaljen e bronztë

By admin

Për tri ditë me radhë, Kosova ishte qendra e çiklizmit ballkanik, duke organizuar me sukses BCU Kampionatin Ballkanik të Çiklizmit Rrugor 2026, ku morën pjesë qindra garues, trajnerë dhe zyrtarë nga 10 shtete të rajonit dhe më gjerë.

Kampionati u përmbyll me sukses organizativ dhe me një rezultat të rëndësishëm për sportin kosovar. Çiklisti Festim Kurti fitoi medaljen e bronztë në disiplinën Individual Chronometer, duke siguruar për Kosovën një vend në podium në garën më prestigjioze rajonale të çiklizmit.

Me këtë rast, Komiteti Olimpik i Kosovës ka përgëzuar Kurtin për suksesin e arritur, si dhe Federatën e Çiklizmit të Kosovës për organizimin e shkëlqyer të kampionatit.

“Komiteti Olimpik i Kosovës përgëzon Festim Kurtin për medaljen e bronztë, si dhe Federatën e Çiklizmit të Kosovës për organizimin e suksesshëm të Kampionatit Ballkanik, i cili dëshmoi edhe një herë kapacitetet e Kosovës për zhvillimin e ngjarjeve sportive ndërkombëtare”, thuhet në njoftim.

Kampionati Ballkanik i Çiklizmit Rrugor 2026 solli në Kosovë elitën e çiklizmit të rajonit, duke promovuar sportin, bashkëpunimin ndërmjet federatave dhe potencialin e vendit për organizimin e ngjarjeve të mëdha sportive./PrizrenPress.com/

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