Fokus

Në Rogovë të Hasit përkujtohet Komandant Lleshi

By admin

Në Rogovë të Hasit është përkujtuar heroi i kombit Haxhi Hoti – Komandant Lleshi, në 28-vjetorin e rënies së tij heroike.

Me këtë rast, kryetari i Komunës së Rahovecit, Smajl Latifi, ka nderuar kujtimin dhe veprën atdhetare të njërit prej luftëtarëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.

“Sot, në Rogovë të Hasit, nderuam kujtimin për veprën atdhetare të luftëtarit të madh të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, njërit nga bijtë më të mirë të këtij kombi, heroit Haxhi Hoti – Komandant Lleshi, i cili 28 vjet më parë, derisa po u printe 68 bashkëluftëtarëve që po vinin nga Republika e Shqipërisë në luftë për çlirimin e Kosovës, ra në pritën e forcave serbe në malet e Pashtrikut, duke u përjetësuar në altarin e lirisë”, ka deklaruar Latifi.

Ai ka theksuar se sakrifica e Haxhi Hotit mbetet pjesë e lavdishme e historisë së luftës çlirimtare të Kosovës.

“Nderime dhe lavdi për jetë të jetëve, Haxhi Hotit!”, ka përfunduar Latifi./PrizrenPress.com/

Marketing

Shiten 5 banesa në Prizren – pagesë me këste

“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Nis sot verifikimi dhe numërimi i votave për kandidatët për deputetë në 38 QKN
Next article
Arsi Bako fiton Festivalin e Pranverës me këngën “Humb”

Më Shumë

Lajme

Rahoveci vazhdon mbështetjen e fermerëve me pleh artificial

Komuna e Rahovecit ka nisur shpërndarjen e plehut artificial për përfituesit e fazës së dytë të programit komunal të mbështetjes për fermerët. Sipas njoftimit të...
Fokus

Votimi në Prizren vijon pa probleme, Hyseni: Proces i qetë dhe i organizuar

Nga Qendra Komunale e Numërimit në Prizren ka folur, Nexhmedin Hyseni, i cili mban edhe një pozitë brenda KQZ-së.   Ai ka deklaruar se procesi po...

Përurohet Kulla e Lirisë në Dobërdolan të Suharekës

Zgjedhjet kaluan pa incidente, Latifi falënderon qytetarët e Rahovecit

Dogana zbulon mall të padeklaruar në Vërmicë, vlera rreth 2 mijë euro

“E kryjtem obligimin qytetar”- Çifti i Prizrenit vjen për të votuar nga Gjermania

E rëndë në Prizren: Një grua gjendet pa shenja jete në rrugë

Mbahet edicioni i 22-të i Festivalit “Fluturat”, promovohen talentet e reja në Prizren

Nesër dita e fundit për aplikim për 100 euro

Prizren: Kërkohet paraburgim për një të dyshuar për fajde, një tjetër në arrati

Në Spitalin e Prizrenit nis Skriningu Neonatal për zbulimin e hershëm të sëmundjeve tek foshnjat

Përleshje me thika në Prizren, tre persona përfundojnë të lënduar

Totaj i kundërpërgjigjet Kurtit dhe Haskukës: Nuk po e bllokojmë stadiumin, po manipuloni opinionin publik

Sëmundja e lisë së deles në Delloc të Suharekës, asgjësohen 130 krerë

Haxhiu takon qytetarët në Sharri, Buzez dhe Shajnë: Krejt për Shtet e Shtet për Krejt

64 aksidente trafiku në 24 orë në Kosovë, 25 me të lënduar

Lajmet e Fundit