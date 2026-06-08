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Zyrtare: Arian Azemi firmos për dy vite me Bashkimin

By admin

KB Bashkimi ka vazhduar me kompletimin e skuadrës për sezonin 2026/27, duke zyrtarizuar afrimin e Arian Azemit.

“Mirë se vjen, Arian Azemi! Ariani është zyrtarisht pjesë e KB Bashkimit me kontratë 2-vjeçare”, ka njoftuar klubi prizrenas, raporton PrizrenPress.

Azemi bëhet një tjetër emër i ri në radhët e portokallinjëve, teksa Bashkimi po vazhdon përgatitjet për edicionin e ardhshëm. Më herët, klubi ka prezantuar edhe përforcimet Adrio Bailey dhe Divine Myles, si dhe ka konfirmuar vazhdimin e bashkëpunimit me Valon Bunjakun, Lejson Zeqirin dhe Shannon Shorter.

Me këto lëvizje, nënkampioni i Kosovës po vazhdon ndërtimin e ekipit për sfidat e sezonit 2026/27./PrizrenPress.com/

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