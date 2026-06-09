Sport

Tetë vjet pa Fadil Vokrrin, legjendën e futbollit të Kosovës

By admin

Sot bëhen tetë vjet nga ndarja nga jeta e Fadil Vokrrit, figurës më të shquar të futbollit kosovar dhe njërit prej sportistëve më të rëndësishëm në historinë e vendit.

Në përkujtim të kësaj date, Federata e Futbollit e Kosovës ka kujtuar kontributin e jashtëzakonshëm të Vokrrit, i cili jo vetëm që shkëlqeu në fushën e blertë si golashënues dhe bartës i fanellës me numrin 9, por luajti rol vendimtar edhe në zhvillimin institucional të futbollit kosovar.

Sipas FFK-së, Vokrri besoi në ëndrrën e Kosovës edhe në kohët kur ajo dukej e paarritshme, duke punuar pa u ndalur për ta bërë realitet. Kontributi i tij kulmoi me anëtarësimin e Kosovës në UEFA dhe FIFA, një arritje historike për futbollin e vendit.

“Numri 9 në fanellën e tij simbolizonte golat, suksesin dhe lidershipin”, thuhet në njoftimin e FFK-së, e cila thekson se trashëgimia e Vokrrit mbetet e gjallë dhe frymëzuese për brezat e rinj.

Tetë vjet pas ndarjes së tij nga jeta, Fadil Vokrri vazhdon të mbetet simbol i krenarisë, suksesit dhe identitetit të futbollit të Kosovës.

“Përherë në kujtimet tona. Përherë Legjendë”./PrizrenPress.com/

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