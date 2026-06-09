Sport

Tetë vjet pa Fadil Vokrrin, legjendën e futbollit të Kosovës

By admin

Sot bëhen tetë vjet nga ndarja nga jeta e Fadil Vokrrit, figurës më të shquar të futbollit kosovar dhe njërit prej sportistëve më të rëndësishëm në historinë e vendit.

Në përkujtim të kësaj date, Federata e Futbollit e Kosovës ka kujtuar kontributin e jashtëzakonshëm të Vokrrit, i cili jo vetëm që shkëlqeu në fushën e blertë si golashënues dhe bartës i fanellës me numrin 9, por luajti rol vendimtar edhe në zhvillimin institucional të futbollit kosovar.

Sipas FFK-së, Vokrri besoi në ëndrrën e Kosovës edhe në kohët kur ajo dukej e paarritshme, duke punuar pa u ndalur për ta bërë realitet. Kontributi i tij kulmoi me anëtarësimin e Kosovës në UEFA dhe FIFA, një arritje historike për futbollin e vendit.

“Numri 9 në fanellën e tij simbolizonte golat, suksesin dhe lidershipin”, thuhet në njoftimin e FFK-së, e cila thekson se trashëgimia e Vokrrit mbetet e gjallë dhe frymëzuese për brezat e rinj.

Tetë vjet pas ndarjes së tij nga jeta, Fadil Vokrri vazhdon të mbetet simbol i krenarisë, suksesit dhe identitetit të futbollit të Kosovës.

“Përherë në kujtimet tona. Përherë Legjendë”./PrizrenPress.com/

Marketing

Shiten 5 banesa në Prizren – pagesë me këste

“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Drejtoria e Bujqësisë në Malishevë apelon te fermerët: Mos u bazoni në informata të pakonfirmuara për subvencionet e vitit 2026
Next article
Totaj përgëzon LV-në për rezultatin në zgjedhje: Është koha t’i ulim tensionet elektorale

Më Shumë

Fokus

E dhimbshme: Vdes i mituri që u aksidentua ditë më parë në Zhur të Prizrenit

Një fëmijë ka humbur jetën në QKUK, i cili më 27 maj ishte goditur nga një veturë në Zhur të Prizrenit. Rastin e ka konfirmuar...
Fokus

Në Rogovë të Hasit përkujtohet Komandant Lleshi

Në Rogovë të Hasit është përkujtuar heroi i kombit Haxhi Hoti – Komandant Lleshi, në 28-vjetorin e rënies së tij heroike. Me këtë rast, kryetari...

Nesër dita e fundit për aplikim për 100 euro

Në Rahovec përkujtohet heroi Mentor Krasniqi

Numërohen mbi 80% të votave nga KQZ: LVV 43,63%, PDK 21,77%, LDK 18,01%, AAK 7,43%

Sëmundja e lisë së deles në Delloc të Suharekës, asgjësohen 130 krerë

Bellanica: Prizreni dha mesazh të fuqishëm uniteti, besimi dhe shprese

Nis sot verifikimi dhe numërimi i votave për kandidatët për deputetë në 38 QKN

Numërohen mbi 96% të votave në Suharekë, po prin VV-ja

Kosova në zgjedhje, qytetarët zgjedhin bregdetin shqiptar

Policia shqiptoi mbi 2100 gjoba komunikacioni në 24 orët e fundit

Arrestohet në Prizren një i dyshuar për krime lufte, lirohet në procedurë të rregullt

27 vjet nga rënia e dëshmorit Zenun Çoçaj

Kurti prezanton projektet për qytetin e Prizrenit

Musab Mala pritet të jetë transferi më i ri te Ylli

Nisin punimet për rehabilitimin e rrjetit të ujësjellësit në rrugën “Bingeni” në Prizren

Lajmet e Fundit