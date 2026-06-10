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Totaj: Komuna e Prizrenit do të vazhdojë mbështetjen për gratë sipërmarrëse

By admin

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka marrë pjesë në Konferencën Nismëtare të projektit “E Ardhmja e Saj”, një iniciativë që synon fuqizimin e grave sipërmarrëse dhe promovimin e politikave më gjithëpërfshirëse për zhvillimin ekonomik.

Gjatë konferencës, Totaj ka ritheksuar përkushtimin e komunës për mbështetjen e grave në biznes, duke e konsideruar ndërmarrësinë e grave si faktor të rëndësishëm për zhvillimin ekonomik lokal dhe krijimin e mundësive të reja për komunitetin.

“Komuna e Prizrenit do të vazhdojë bashkëpunimin me partnerët vendorë dhe ndërkombëtarë për të krijuar kushte sa më të favorshme për fuqizimin ekonomik të grave dhe avancimin e rolit të tyre në shoqëri”, ka deklaruar Totaj.

Projekti “E Ardhmja e Saj – Fuqizimi i Grave Sipërmarrëse në Kosovë” financohet nga Ministria Gjermane për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim (BMZ) dhe zbatohet nga PREDA Plus, në partneritet me WEntrepreneur dhe me mbështetjen e Arbeiter Samariter Bund (ASB) Köln./PrizrenPress.com/

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