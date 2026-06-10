Vazhdojnë punimet restauruese në Kullën e Hajrullah Çantës në Rahovec

Ministrja në detyrë e Kulturës dhe Turizmit Saranda Bogujevci, ka njoftuar se po vazhdojnë me dinamikë punimet restauruese në shtëpinë-kullë të Hajrullah Çantës në Rahovec.
Sipas saj, kjo kullë, e ndërtuar në fund të shekullit XVIII, përfaqëson një shembull karakteristik të arkitekturës tradicionale të banimit në Kosovë dhe mbart vlera të veçanta historike, arkitekturore dhe artistike.
Bogujevci theksoi se restaurimi i objekteve të tilla ka rëndësi të madhe për ruajtjen e trashëgimisë kulturore, pasi ato dëshmojnë për të kaluarën dhe identitetin e vendit.
“Ndërhyrjet restauruese në këto shtëpi tradicionale, përveç ruajtjes së dëshmive të së kaluarës, janë edhe investim për promovimin turistik të vendit”, ka shkruar Bogujevci në Facebook.
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