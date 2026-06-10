Kulture

Vazhdojnë punimet restauruese në Kullën e Hajrullah Çantës në Rahovec

By admin

Ministrja në detyrë e Kulturës dhe Turizmit Saranda Bogujevci, ka njoftuar se po vazhdojnë me dinamikë punimet restauruese në shtëpinë-kullë të Hajrullah Çantës në Rahovec.

 

Sipas saj, kjo kullë, e ndërtuar në fund të shekullit XVIII, përfaqëson një shembull karakteristik të arkitekturës tradicionale të banimit në Kosovë dhe mbart vlera të veçanta historike, arkitekturore dhe artistike.

Bogujevci theksoi se restaurimi i objekteve të tilla ka rëndësi të madhe për ruajtjen e trashëgimisë kulturore, pasi ato dëshmojnë për të kaluarën dhe identitetin e vendit.

“Ndërhyrjet restauruese në këto shtëpi tradicionale, përveç ruajtjes së dëshmive të së kaluarës, janë edhe investim për promovimin turistik të vendit”, ka shkruar Bogujevci në Facebook.

Marketing

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

 

Previous article
Totaj: Komuna e Prizrenit do të vazhdojë mbështetjen për gratë sipërmarrëse
Next article
Humb jetën 78-vjeçari në Prizren – u godit nga një veturë teksa lëvizte me biçikletë

Më Shumë

Lajme

“E kryjtem obligimin qytetar”- Çifti i Prizrenit vjen për të votuar nga Gjermania

Perderisa sot po mbahen zgjedhjet parlamentare, ku qytetarët do të votojnë për subjektet politike dhe kandidatët e tyre, gazetarja e Kanal 10 ka intervistuar...
Lajme

Familja në Korishë në telashe me arushën, iu shfaqet rregullisht në oborrin e shtëpisë

Banorët e fshatit Korishë të komunës së Prizrenit, janë në telashe nga kafshët e egra. Një qytetar i atjeshëm, ka dërguar pamje në redaksinë e...

RrOK kritikon Komunën e Prizrenit për subvencionet kulturore për vitin 2026

Rezultatet preliminare: VV i humb 9 deputetë, PDK i shton 2, LDK i shton 5, AAK i shton 2

Nesër dita e fundit për aplikim për 100 euro

E dhimbshme: Vdes i mituri që u aksidentua ditë më parë në Zhur të Prizrenit

Arrestohet në Prizren një i dyshuar për krime lufte, lirohet në procedurë të rregullt

Hajdari: Mbi 20 milionë euro investime në Spitalin e Prizrenit

Dyshohet se fshehu 6 fletëvotime në Prizren, kërkohet paraburgim ndaj anëtarit të komisionit zgjedhor

Arrest shtëpiak për anëtarin e KQZ-së në Prizren, dyshohet se fshehu gjashtë fletëvotime

Arrestohet një person në Malishevë për dhunë në familje, ishte në gjendje të dehur

Policia shqiptoi mbi 2100 gjoba komunikacioni në 24 orët e fundit

Detaje nga rrahja në Prizren: Tre të lënduar, dy nga thika

Mbahet konsultimi publik për Planin e Trashëgimisë Kulturore 2026–2029 në Rahovec

Rikthehet gara e pehlivanëve në Opojë, më 13 qershor mbahet edhe gara tradicionale e kuajve

Në Rogovë të Hasit përkujtohet Komandant Lleshi

Lajmet e Fundit