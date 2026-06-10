Kolpa vjen në Prizren, konfirmohet për Rock & Blues Festival 2026

Prizren Rock & Blues Festival ka vazhduar zbulimin e artistëve që do të performojnë në edicionin e katërt të festivalit, duke konfirmuar grupin e njohur turk Kolpa si një nga emrat kryesorë të programit të vitit 2026. Lajmi është pritur me entuziazëm nga adhuruesit e muzikës rock dhe pop-rock, pasi Kolpa konsiderohet një ndër grupet më të suksesshme dhe më të dashura të skenës bashkëkohore turke.
I themeluar në vitin 2005 në Stamboll, Kolpa ka ndërtuar ndër vite një identitet të veçantë muzikor, duke kombinuar elemente të rock-ut alternativ me meloditë pop dhe tekstet emocionale. Grupi është bërë i njohur për këngët që trajtojnë tema të dashurisë, jetës së përditshme dhe reflektimeve personale, duke krijuar një lidhje të fortë me publikun në Turqi dhe më gjerë.
Gjatë karrierës së tyre, Kolpa ka publikuar disa albume dhe një numër të madh këngësh që kanë dominuar radiot dhe platformat muzikore. Hite si “Boyle Ayr?l?k Olmaz”, “Yatagin Soguk Tarafi” dhe “Beni Aska Inandir” kanë grumbulluar miliona dëgjime dhe vazhdojnë të mbeten ndër këngët më të preferuara të fansave.
Performancat e tyre karakterizohen nga energjia e veçantë në skenë dhe komunikimi i afërt me publikun, elemente që i kanë bërë koncertet e tyre ndër më të ndjekurat në rajon.
Pjesëmarrja e Kolpës në Prizren Rock & Blues Festival 2026 pritet të jetë një nga momentet kulmore të festivalit. Organizatorët po vazhdojnë traditën e sjelljes së emrave të njohur ndërkombëtarë në Prizren, duke e shndërruar festivalin në një nga ngjarjet më të rëndësishme muzikore në Kosovë dhe rajon.
Edicioni i katërt i festivalit do të mbahet më 3, 4 dhe 5 korrik 2026, në lokacionin përballë kompleksit sportiv “Sezai Surroi”, ku për tri net me radhë publiku do të ketë mundësinë të shijojë performanca të artistëve vendorë dhe ndërkombëtarë në dy skena gjigante.
Me konfirmimin e Kolpës si headlineri i dytë i festivalit, pritjet për edicionin e ardhshëm janë rritur ndjeshëm. Për adhuruesit e rock-ut dhe blues-it, por edhe për publikun që ndjek muzikën moderne turke, performanca e këtij grupi premton të jetë një përvojë e paharrueshme në zemër të Prizrenit.
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