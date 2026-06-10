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Kurti në Prizren falënderon aktivistët e LVV-së për fushatën zgjedhore

By admin

Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, ka zhvilluar një vizitë në Prizren, ku ka falënderuar aktivistët dhe aktivistet e Lëvizjes Vetëvendosje për angazhimin dhe kontributin e tyre gjatë gjithë fushatës zgjedhore deri në ditën e zgjedhjeve, më 7 qershor.

Ai uroi gjithashtu të gjithë të pranishmit me rastin e 10 Qershorit, përvjetorit të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit.

Në këtë aktivitet, të pranishmëve iu drejtua edhe kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje – Qendra në Prizren, Artan Abrashi, i cili shprehu mirënjohje për punën, mobilizimin dhe angazhimin e aktivistëve gjatë gjithë fushatës./PrizrenPress.com/

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