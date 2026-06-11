Spitali i Prizrenit diskuton prioritetet për avancimin e shërbimeve shëndetësore

Në Spitalin Rajonal “Prim. Dr. Daut Mustafa” në Prizren është mbajtur mbledhja e radhës e Këshillit Profesional, ku fokusi kryesor ishte ngritja e cilësisë së shërbimeve shëndetësore dhe zhvillimi i mëtejmë i institucionit.
Takimi u udhëhoq nga kryesuesja e Këshillit Profesional, Dr. Fatmire Braha, ndërsa morën pjesë drejtori ekzekutiv Osman Hajdari, drejtori mjekësor Dr. Shefki Xharra, drejtori i Administratës dhe Shërbimeve të Përbashkëta Lumrim Murtezaj, si dhe shefa repartesh e përfaqësues të stafit shëndetësor.
Spitali ka bërë të ditur se gjatë mbledhjes u diskutua për investimet në infrastrukturë dhe pajisje mjekësore, forcimin e disiplinës në punë, respektimin e kodit etik, përmirësimin e komunikimit me pacientët dhe familjarët e tyre, si dhe nevojat për specializime të reja dhe zgjerimin e shërbimeve profesionale.
Drejtori ekzekutiv Osman Hajdari falënderoi stafin për angazhimin dhe rezultatet e arritura, duke theksuar se sukseset e institucionit janë rezultat i punës së përbashkët dhe përkushtimit profesional.
“Spitali i Prizrenit po hyn në një fazë të re të avancimit institucional dhe profesional”, deklaroi Hajdari, teksa prezantoi projektet e realizuara, investimet në proces dhe planet zhvillimore për periudhën e ardhshme, raporton PrizrenPress.
Ai kërkoi angazhim maksimal dhe bashkëpunim të ngushtë ndërmjet të gjitha njësive, me qëllim të ngritjes së standardeve të kujdesit shëndetësor dhe përmirësimit të kushteve për pacientët dhe stafin.
Nga ana tjetër, drejtori mjekësor Dr. Shefki Xharra foli për shërbimet që aktualisht ofrohen në spital dhe për ato që planifikohet të zhvillohen në të ardhmen.
Në diskutim kontribuuan edhe shefat e reparteve Dr. Shemsedin Shabollari, Dr. Hekuran Vezgishti, Dr. Imet Poniku, Dr. Sami Reshitaj, Ilir Smailaj, Syla Osmanaj dhe kryeinfermieri i Ortopedisë, Enver Halitaj.
Në përfundim të mbledhjes, drejtori ekzekutiv ritheksoi se çdo neglizhencë, mosrespektim i obligimeve të punës apo shkelje e standardeve profesionale do të trajtohet me seriozitet të plotë dhe në përputhje me legjislacionin në fuqi.
Sipas njoftimit të spitalit, takimi shërbeu për forcimin e bashkëpunimit profesional dhe realizimin e objektivave strategjike të institucionit, me fokus të vazhdueshëm në ofrimin e shërbimeve cilësore dhe të sigurta për qytetarët./PrizrenPress.com/
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