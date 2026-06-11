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Sulmi me kallashnikov ndaj autobusit në Malishevë, Prokuroria ndalon për 48 orë një person për tentim-vrasje

By admin

Prokuroria Themelore në Gjakovë ka njoftuar se një person është arrestuar dhe ndaluar për 48 orë lidhur me sulmin e armatosur ndaj një autobusi në fshatin Pagarushë të Malishevë.

Sipas Prokurorisë, i dyshuari me inicialet S.M. është ndaluar me vendim të Prokurorit të Shtetit nën dyshimin se ka kryer veprat penale “Vrasja e rëndë në tentativë” dhe “Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve”, të parapara me Kodin Penal të Republikës së Kosovës, raporton PrizrenPress.

“Me vendim të Prokurorit të Shtetit, personi i dyshuar me inicialet S.M., është ndaluar për 48 orë, për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer veprat penale ‘Vrasja e rëndë në tentativë’ dhe ‘Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve’”, thuhet në komunikatën e Prokurorisë.

Prokuroria ka bërë të ditur se brenda afatit ligjor do t’i drejtohet gjykatës kompetente me kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit ndaj të dyshuarit.

Ndërkohë, Prokurori i Shtetit, në bashkëpunim me Policinë e Kosovës, është duke ndërmarrë veprimet e nevojshme hetimore dhe duke mbledhur prova relevante për zbardhjen e plotë të rrethanave të rastit./PrizrenPress.com/

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