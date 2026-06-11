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Prizreni shënon Ditën e Çlirimit me ekspozitë artistike të fëmijëve dhe të rinjve

By admin

Në kuadër të shënimit të Ditës së Çlirimit të Prizrenit, është organizuar një aktivitet i veçantë artistik ku fëmijë dhe të rinj kanë shprehur kreativitetin e tyre përmes pikturave me motive kombëtare, të realizuara në ambientin e Kejit të Shadërvanit.

Punimet e realizuara më pas janë ekspozuar në galerinë e Shtëpisë së Kulturës “Xhemajli Berisha”, duke sjellë mesazhe patriotike, ngjyra dhe emocione që pasqyrojnë dashurinë për atdheun dhe krenarinë për historinë kombëtare.

“Një aktivitet i veçantë artistik u organizua sot në kuadër të shënimit të Ditës së Çlirimit të Prizrenit, ku fëmijë dhe të rinj prizrenas shprehën talentin dhe kreativitetin e tyre përmes pikturave me motive kombëtare, të realizuara në ambientin e Kejit të Shadërvanit. Punimet e krijuara u ekspozuan më pas në galerinë e Shtëpisë së Kulturës ‘Xhemajli Berisha’, duke sjellë para publikut mesazhe patriotike, ngjyra dhe emocione që pasqyrojnë dashurinë për atdheun dhe krenarinë për historinë tonë”, thuhet në njoftim./PrizrenPress.com/

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