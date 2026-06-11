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Zyrtare: Valmir Kakruki firmos për dy vite me Bashkimin

By admin

Bashkimi ka vazhduar me afrimet për sezonin 2026/27, duke zyrtarizuar transferimin e Valmir Kakrukit.

“Mirë se vjen, Valmir Kakruki! Valmiri është zyrtarisht pjesë e KB Bashkimit me kontratë 2-vjeçare”, ka njoftuar klubi prizrenas, raporton PrizrenPress.

Kakruki bëhet një tjetër përforcim i ri në radhët e portokallinjëve, teksa Bashkimi po vazhdon ndërtimin e skuadrës për edicionin e ardhshëm.

Më herët, klubi ka prezantuar edhe Arian Azemin, Adrio Bailey dhe Divine Myles, si dhe ka konfirmuar vazhdimin e bashkëpunimit me Valon Bunjakun, Lejson Zeqirin dhe Shannon Shorter.

Me këto lëvizje, nënkampioni i Kosovës po kompleton gradualisht ekipin për sezonin 2026/27./PrizrenPress.com/

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