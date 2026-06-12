Lajme

Dragashi shënon Ditën e Çlirimit

By admin

Me një sërë aktivitetesh përkujtimore dhe solemne, Komuna e Dragashit ka shënuar 12 Qershorin – Ditën e Çlirimit të Komunës, duke nderuar dëshmorët, veteranët dhe të gjithë ata që kontribuuan për lirinë e Kosovës.

Aktivitetet nisën me një seancë solemne të Kuvendit Komunal, ku u kujtua sakrifica e brezave për liri dhe u nderua veçanërisht kontributi i dëshmorëve të komunës, të cilët u cilësuan si themeli i lirisë dhe krenarisë së qytetarëve të Dragashit.

Më pas, përfaqësues të institucioneve lokale, familjarë të dëshmorëve, veteranë të luftës, përfaqësues institucionalë dhe qytetarë zhvilluan homazhe pranë shtatores së Adem Jashari dhe te varrezat e dëshmorëve, duke përkujtuar me respekt të rënët për liri.

Shënimi i kësaj date u përmbyll me një program artistik kushtuar luftës çlirimtare dhe vlerave të lirisë, i cili mblodhi qytetarët në një atmosferë respekti, krenarie dhe mirënjohjeje për historinë e vendit.

Me rastin e kësaj dite, u përcoll mesazhi se sakrifica e dëshmorëve dhe kontributi i të gjithë atyre që luftuan për lirinë e Kosovës do të mbeten përherë pjesë e kujtesës kolektive të qytetarëve të Dragashit.

Lavdi e përjetshme dëshmorëve të kombit dhe dëshmorëve të Komunës së Dragashit!
Urime 12 Qershori – Dita e Çlirimit të Komunës së Dragashit!/PrizrenPress.com/

Marketing

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!


https://prizrenpress.com/428407-2j/

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Auditori gjen paqartësi në tenderin për blerjen e dy autoambulancave në Prizren
Next article
Prizreni shënon Ditën e Çlirimit me turneun e veteranëve të futbollit

Më Shumë

Fokus

Zyrtare: Valmir Kakruki firmos për dy vite me Bashkimin

Bashkimi ka vazhduar me afrimet për sezonin 2026/27, duke zyrtarizuar transferimin e Valmir Kakrukit. “Mirë se vjen, Valmir Kakruki! Valmiri është zyrtarisht pjesë e KB...
Lajme

Fatmir Limaj: Fitore! Faleminderit Malishevë

Kryetari i NISMA Socialdemokrate, Fatmir Limaj, ka reaguar pas mbylljes së kutive të votimit, duke shpallur fitoren në atë që historikisht konsiderohet si bastioni...

Sulmohet një autobus me armë zjarri në Malishevë, arrestohet i dyshuari

Zyrtare: Arian Azemi firmos për dy vite me Bashkimin

Arrest shtëpiak për anëtarin e KQZ-së në Prizren, dyshohet se fshehu gjashtë fletëvotime

Nis sot verifikimi dhe numërimi i votave për kandidatët për deputetë në 38 QKN

Shënohet 148-vjetori i Lidhjes Shqiptare të Prizrenit

Numërohen mbi 96% të votave në Suharekë, po prin VV-ja

Nënkryetarja e Suharekës merr pjesë në tryezën për investimet në Kosovë

27 vjet nga çlirimi i Kosovës

Komiteti për Komunitete në Prizren trajton mundësitë për të rinjtë në FSK

A u sabotua LDK’ja për shkak të “bashkimit”? Ish-deputeti, Xhavit Ukaj publikon rezultatet nga bastioni i partisë në Piranë të Prizrenit

Drejtoresha Veselaj-Gutaj ngushëllon familjen e nxënësit Jasin Kurtaj

Dragashi përfiton mbi 883 mijë euro nga Granti i Performancës Komunale

ZKA gjen varg shkeljesh në Prizren: Keqklasifikim milionash, kontrata pa para dhe nënvlerësim të pasurisë

Drejtoria e Bujqësisë në Malishevë apelon te fermerët: Mos u bazoni në informata të pakonfirmuara për subvencionet e vitit 2026

Lajmet e Fundit