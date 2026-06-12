Sport

Prizreni shënon Ditën e Çlirimit me turneun e veteranëve të futbollit

By admin

Në kuadër të aktiviteteve për shënimin e Ditës së Çlirimit të Prizrenit, në stadiumin e qytetit “Përparim Thaqi” është mbajtur Turneu Tradicional i Veteranëve të Futbollit.

Ngjarja mblodhi ekipe veterane nga Kosova dhe vendet e rajonit, duke sjellë në Prizren ish-futbollistë dhe sportdashës në një atmosferë miqësore, festive dhe përkujtimore.

Turneu tradicional i veteranëve është një nga aktivitetet që organizohet çdo vit në kuadër të shënimit të Ditës së Çlirimit të Prizrenit, duke promovuar sportin, miqësinë dhe vlerat e bashkëpunimit ndërmjet pjesëmarrësve nga Kosova dhe rajoni.

Marketing

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!


https://prizrenpress.com/428407-2j/

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Dragashi shënon Ditën e Çlirimit

Më Shumë

Lajme

Numërohen mbi 80% të votave nga KQZ: LVV 43,63%, PDK 21,77%, LDK 18,01%, AAK 7,43%

Lëvizja e Vetëvendosje ka marrë 43,63% të votave të rregullta, sipas të dhënave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nga 81,10% e vendvotimeve të procesuara. Partia...
Sport

Sporti bashkon popujt: Prizreni organizon turne ndërkombëtar me ekipe nga Kosova, Turqia dhe Bosnja

Prizreni nikoqir i një turneu ndërkombëtar, mbi 250 sportistë dhe delegacione nga disa vende do të marrin pjesë Nën organizimin e KFV Kalaja Master, në...

Kolpa vjen në Prizren, konfirmohet për Rock & Blues Festival 2026

Sulmohet një autobus me armë zjarri në Malishevë, arrestohet i dyshuari

Përfundon numërimi i votave në Prizren dhe Suharekë

Nisin përgatitjet për Karnavalin Golden Eagle në Suharekë, Muharremaj premton një organizim të paharrueshëm

Shpërblehet Mamusha

Kurti viziton familjen Krasniqi në Prizren, diskutime për ekonomi, siguri dhe diasporën

“Efekti Limaj” në Malishevë? PDK prin në bastionin tradicional të Nismës

Votimi në Prizren vijon pa probleme, Hyseni: Proces i qetë dhe i organizuar

Rezultatet preliminare: VV i humb 9 deputetë, PDK i shton 2, LDK i shton 5, AAK i shton 2

Ra nga pema e qershisë, vdes 33-vjeçari në Suharekë

Mbahet konsultimi publik për Planin e Trashëgimisë Kulturore 2026–2029 në Rahovec

Drejtoria e Bujqësisë në Malishevë apelon te fermerët: Mos u bazoni në informata të pakonfirmuara për subvencionet e vitit 2026

Auditori gjen paqartësi në tenderin për blerjen e dy autoambulancave në Prizren

Arrestohet një person në Malishevë për dhunë në familje, ishte në gjendje të dehur

Lajmet e Fundit