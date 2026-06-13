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Kontrolle intensive në Prizren: Shkyçje të konsumatorëve me borxhe dhe ndalim i lidhjeve ilegale

By admin

Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Hidroregjioni Jugor” në Prizren ka njoftuar se ekipet kujdestare të kontrollës po vazhdojnë edhe gjatë ditëve të vikendit me aksione intensive në terren për shkyçjen e konsumatorëve me borxhe, identifikimin e keqpërdorimit të ujit të pijes dhe eliminimin e lidhjeve ilegale në rrjetin e ujësjellësit.

Sipas kompanisë, aksionet kanë për qëllim mbrojtjen e sistemit të furnizimit me ujë dhe sigurimin e shërbimeve të qëndrueshme për të gjithë qytetarët.

“Shkyçjen e konsumatorëve me obligime të papaguara ndaj kompanisë, identifikimin dhe ndalimin e keqpërdorimit të ujit të pijes, si dhe zbulimin dhe eliminimin e lidhjeve ilegale në rrjetin e ujësjellësit”, thuhet në njoftimin e KRU “Hidroregjioni Jugor”.

Kompania ka apeluar te konsumatorët që të kryejnë me kohë obligimet financiare dhe të përdorin ujin e pijes në mënyrë të përgjegjshme, me qëllim që të garantohet furnizim i rregullt dhe i qëndrueshëm për të gjithë qytetarët.

Po ashtu, është rikujtuar se pagesat e faturave mund të realizohen në arkat e kompanisë, në institucionet mikrofinanciare të autorizuara, si dhe përmes aplikacionit E-HRJ, i cili ofron mundësi pagese online 24 orë në ditë, shtatë ditë në javë./PrizrenPress.com/

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