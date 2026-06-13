Rahoveci ndan Medaljen e Lirisë në Ditën e Çlirimit

Me rastin e shënimit të Ditës së Çlirimit të Komunës së Rahovecit, do të mbahet ceremonia solemne e ndarjes së Medaljes së Lirisë, në shenjë mirënjohjeje dhe respekti për kontributin dhe sakrificën për lirinë e vendit.
Ceremonia mbahet sot, më 13 qershor 2026, nga ora 19:00, në Kompleksin e Dëshmorëve në Gradish.
“Në shenjë mirënjohjeje dhe respekti për kontributin dhe sakrificën për lirinë e vendit tonë, do të mbahet ceremonia solemne e ndarjes së Medaljes së Lirisë”, thuhet në njoftimin e Komunës së Rahovecit.
Organizatorët kanë bërë të ditur se në këtë aktivitet pritet të marrin pjesë përfaqësues institucionalë, familjarë të dëshmorëve, veteranë të luftës dhe qytetarë, në nderim të vlerave të luftës çlirimtare./PrizrenPress.com/
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