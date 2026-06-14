Kulture

Në përvjetorin e ndarjes nga jeta, Prizreni kujton Bekim Fehmiun

By admin

Prizreni do të kujtojë figurën e aktorit të madh shqiptar, Bekim Fehmiu, në përvjetorin e ndarjes së tij nga jeta, përmes aktivitetit përkujtimor “Një lule për Bekimin”.

Aktiviteti do të mbahet më 15 qershor 2026, duke filluar nga ora 13:00, te Ura e Marashit në Prizren, ku qytetarë, artdashës dhe admirues të veprës së tij do të kenë mundësinë të nderojnë kujtimin e një prej personaliteteve më të shquara të artit shqiptar.

“Një lule për Bekimin” organizohet në shenjë respekti për jetën dhe veprën e aktorit që la gjurmë të pashlyeshme në teatër dhe kinematografi, duke e bërë emrin e tij të njohur në arenën ndërkombëtare.

Bekim Fehmiu mbetet një nga figurat më të rëndësishme të kulturës shqiptare, ndërsa Prizreni vazhdon ta nderojë kujtimin e tij përmes aktiviteteve që ruajnë dhe promovojnë trashëgiminë e tij artistike./PrizrenPress.com/

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