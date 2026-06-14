FokusSiguri

Përleshje në mes dy familjeve në Kobaj të Prizrenit, vritet një 27 vjeçar

By admin

Një 27 vjeçar ka mbetur i vrarë në fshatin Kobaj të Prizrenit, pas një përleshje që është raportuar në mes të dy familjeve.

Sipas Policisë, familjet janë kushërinjë në mes vete, ndërsa 27 vjeçari dyshohet se ka vdekur pas lëndimeve të marra nga një thikë.

Kliko videon: https://www.facebook.com/reel/1568738594770290

“Personat e dyshuar, si dhe familjarët e viktimës, janë shoqëruar në Stacionin Policor në Prizren.Në vendin e ngjarjes kanë dalë të gjitha njësitë përkatëse policore, si dhe eprorët nga Stacioni Policor Prizren dhe Drejtoria Rajonale e Policisë në Prizren. Policia ka ndërmarrë masa sigurie me qëllim të ruajtjes së rendit dhe sigurisë së personave të përfshirë” – ka bërë të ditur për KALLXO.com zëdhënësi i Policisë për rajonin e Prizrenit, Shaqir Bytyqi.

Marketing

 

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Në përvjetorin e ndarjes nga jeta, Prizreni kujton Bekim Fehmiun
Next article
Rahoveci shënon Ditën e Çlirimit, Latifi: Liria është amanet që duhet ruajtur

Më Shumë

Fokus

Spitali i Prizrenit diskuton prioritetet për avancimin e shërbimeve shëndetësore

Në Spitalin Rajonal “Prim. Dr. Daut Mustafa” në Prizren është mbajtur mbledhja e radhës e Këshillit Profesional, ku fokusi kryesor ishte ngritja e cilësisë...
Kulture

Në përvjetorin e ndarjes nga jeta, Prizreni kujton Bekim Fehmiun

Prizreni do të kujtojë figurën e aktorit të madh shqiptar, Bekim Fehmiu, në përvjetorin e ndarjes së tij nga jeta, përmes aktivitetit përkujtimor “Një...

Aty ku mbillet urrejtja, korret vetëm dhimbja

Arrestohet shoferi që goditi për vdekje 78 vjeçarin në Prizren

Numërimi i votave drejt fundit, LVV 44.11%, PDK 20.80% dhe LDK 17.11%

Vrasja e 27-vjeçarit dhe plagosja e babait të tij, detaje nga ngjarja tragjike në Prizren

Komiteti për Komunitete në Prizren trajton mundësitë për të rinjtë në FSK

Zafir Berisha thotë se bashkëpunimi me Kurtin mund të tolerohet vetëm nëse Ramush Haradinaj bëhet president

Vdes gruaja nga aksidenti në autostradë, në gjendje të rëndë burri i saj

Mjeku për sulmin me thikë ndaj 27-vjeçarit në Prizren: Nuk mundëm ta shpëtonim, kishte lëndime në gjoks

27 vjet nga çlirimi i Kosovës

Nesër i jepet lamtumira e fundit të riut nga Malisheva që vdiq në Itali

Dragashi shënon Ditën e Çlirimit

Dragashi përfiton mbi 883 mijë euro nga Granti i Performancës Komunale

Zhduket një grua në Prizren, policia nis hetimet

Nis sot verifikimi dhe numërimi i votave për kandidatët për deputetë në 38 QKN

Lajmet e Fundit